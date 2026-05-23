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Vox pide al PP que esté "a la altura del momento grave" y presente una moción de censura

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Barcelona, 23 may (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reclamado este sábado al PP que esté "a la altura del momento grave" que, a su juicio, vive España y presente una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra.

En declaraciones a los periodistas, Garriga ha insistido al PP que presente la moción de censura y ha enfatizado que su formación "está haciendo todo lo que puede y está en su mano": "La gran pregunta es si todo el mundo que puede hacer está haciendo".

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El dirigente de Vox ha remarcado que el auto del caso Plus Ultra es "absolutamente demoledor y justifica que todo el Gobierno en pleno dimita y responda ante los tribunales".

"Esperemos que quien tenga la capacidad, como la tiene Vox, de influir, de denunciar internacionalmente y de usar todos los resortes que nos otorgan las leyes y la Constitución los utilice", ha indicado, en alusión al PP.

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Asimismo, ha asegurado que si dependiera de Vox ya habrían presentado la moción de censura y ha señalado que los españoles "merecen a unos políticos que estén a la altura del momento grave que sufrimos".

"Vox está haciendo todo lo que puede y está en su mano. La gran pregunta es si todo el mundo que puede hacer, está haciendo", ha indicado Garriga, usando la frase del expresidente José María Aznar, cuando pidió que "el que pueda hacer, que haga", contra el Gobierno de Pedro Sánchez. EFE

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