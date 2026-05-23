CC abre el proceso para presentar candidaturas para la Presidencia de Canarias

Coalición Canaria (CC) ha abierto oficialmente este sábado el proceso para elegir su candidatura a la Presidencia de Canarias para las elecciones autonómicas de 2027.

En concreto, el Consejo Político Nacional (CPN), máximo órgano de los nacionalistas canarios entre congresos, ha aprobado el calendario que regulará este proceso interno y que culminará el 3 de octubre con la elección de la candidatura a la Presidencia del Gobierno, según ha informado CC en nota de prensa.

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El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, ha indicado que los nacionalistas canarios afrontan este calendario "con responsabilidad y compromiso", ya que ha subrayado que el archipiélago "necesita un proyecto político fuerte, propio y capaz de defender esta tierra frente a quienes la siguen tratando como una periferia administrativa".

El acuerdo, aprobado por el CPN desarrolla el procedimiento recogido en los Estatutos de Coalición Canaria y en el Reglamento. El calendario establece que las propuestas de candidatura podrán formalizarse hasta el 28 de septiembre de 2026 debiendo contar las candidaturas con el aval de, al menos, el 20% de los miembros del Consejo Político Nacional o, en su caso, con el respaldo de la mayoría absoluta de uno o varios Consejos Políticos Insulares.

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Posteriormente, el 3 de octubre, el CPN celebrará la sesión para la elección del candidato o candidata a la Presidencia del Gobierno de Canarias. La votación será secreta y la persona elegida deberá alcanzar el respaldo de tres quintos de los miembros del Consejo Político Nacional. Una vez proclamada la candidatura, Coalición Canaria dará inicio a su precampaña electoral para las elecciones autonómicas de 2027.

Los nacionalistas también han aprobado en este consejo el equipo de trabajo para las elecciones locales y autonómicas, que tendrá como coordinador general de campaña al secretario de Estrategia Política y Electoral, José Miguel Barragán.

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CLAVIJO RESPALDADO POR SU GESTIÓN DEL MV HONDIUS

Por otro lado, el Consejo Político Nacional ha mostrado su respaldo unánime al secretario general nacional de Coalición Canaria y presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por su gestión durante la crisis del MV Hondius.

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En este caso, los nacionalistas han avalado la "defensa firme" de Clavijo a los intereses de Canarias, así como de sus ciudadanos frente a la actuación del Gobierno central que, aseguran, ha estado marcada "por la imposición y la ausencia de lealtad institucional".

"Fernando Clavijo defendió a Canarias mientras otros agachaban la cabeza". El presidente de Canarias actuó con responsabilidad, con firmeza y con la obligación democrática de anteponer los intereses de esta tierra a cualquier cálculo político del Gobierno del Estado", apuntilló Toledo.

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En concreto, CC recriminó al Gobierno de España actuar "con los ojos puestos en cómo" les miraba el mundo pero "no en Canarias", al tiempo que criticó que "se pretendiera imponer una decisión a las instituciones canarias sin respeto al Ejecutivo de Canarias.

"El Estado intentó imponer su criterio a Canarias sin diálogo, sin lealtad institucional y sin el mínimo respeto a las instituciones de esta tierra", dijo Toledo.

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También han acusado al ministro Ángel Víctor Torres de haber formado parte del "ninguneo" al archipiélago, subrayando Toledo que Torres "no solo permitió el desprecio a Canarias, sino que formó parte de él".