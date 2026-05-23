El Almería, al asalto de El Molinón pendiente de Zorrilla

Gijón/Almería, 23 may (EFE).- El Almería visita El Molinón, en lo que será una amarga despedida de temporada para el Sporting de Gijón y desde dónde estará pendiente de lo que ocurra en el José Zorrilla, puesto que una victoria del Deportivo en Valladolid acabaría con sus opciones de ascenso directo.

Para el Sporting, en mitad de tabla y sin opciones matemáticas ni de ascenso ni de descenso, el partido es un poco insustancial.

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Los de Borja Jiménez, que también dirige su último encuentro en El Molinón, vienen al menos de cortar su mala dinámica reciente con una victoria a domicilio ante el Zaragoza con lo que los asturianos pasan de ser jueces del descenso a serlo por el ascenso directo.

El técnico abulense comunicó su salida semanas atrás a la dirección del clu, y el propio Sporting lo hizo público hace catorce días, en la previa del encuentro ante el Málaga. Ahora El Molinón lo despedirá en un ambiente enrarecido.

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En lo deportivo, los rojiblancos afrontan el duelo con las tres bajas seguras por lesión de Nacho Martín, Loum y Ferrari, mientras que se mantienen como duda Brian Oliván, Dubasin y Dani Queipo, que llegan muy justos al partido, y su inclusión en la convocatoria dependerá de sus sensaciones a lo largo de este sábado.

Al que sí recupera Borja Jiménez es a Juan Otero, que cumplió sanción ante el Zaragoza y que volverá presumiblemente al once para medirse a los de Rubi, ex del banquillo rojiblanco.

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Por su parte, el Almería afronta una jornada marcada por la obligación de ganar tras la derrota sufrida ante Las Palmas y visita El Molinón pendiente de lo que ocurra en Zorrilla, donde un triunfo del Deportivo cerraría de forma matemática cualquier opción de ascenso directo.

El encuentro llega además con la necesidad de asegurar una tercera plaza que todavía no es matemática y que tendría un valor importante de cara a la promoción.

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El Almería tiene bajas relevantes en defensa, ya que Joan Francesc Ferrer 'Rubi' no podrá contar con Luna ni Bonini, habituales en el tramo final de la temporada. Todo apunta a la entrada de Chirino en el lateral derecho y de Nelson Monte como alternativa para recomponer la zaga.

En la medular, recupera a Dion Lopy tras cumplir sanción y en ataque, Sergio Arribas, Baptistao y Embarba se perfilan como piezas clave para recuperar eficacia en un partido donde el margen de error es mínimo para un Almería obligado a responder.

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- Alineaciones probables:

Sporting de Gijón: Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Cuenca, Pablo García; Manu Rodríguez, Smith, Corredera; Gelabert y Otero.

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Almería: Andrés Fernández; Chirino, Monte, Ely, Álex Muñoz; Dzodic, Lopy; Baptistao, Arribas, Embarba y Miguel.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (Comité castellano-manchego).

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Estadio: El Molinón.

Horario: 18:30. EFE

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