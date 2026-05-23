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Fàbregas, sobre la salida de Nico Paz: "El único club que puede decir algo es el Madrid"

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Roma, 23 may (EFE).- Cesc Fàbregas, entrenador del Como 1907, descartó cualquier posibilidad de que el joven centrocampista Nico Paz, una de las joyas del conjunto italiano, recale en el Inter de Milán, como insinuó su vicepresidente, el argentino Javier Zanetti, y aseguró que el único club que puede decir algo al respecto es el Real Madrid.

Paz, de 21 años, formado en la cantera madridista y uno de los jugadores revelación de esta temporada, llegó al Como con una cláusula de recompra y el conjunto madrileño conserva el 50% de sus derechos económicos.

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"Al final Nico es jugador del Como al 50 %, pero es nuestro. El único club que puede decir algo sobre esto es el Real Madrid", contestó Fàbregas tajantemente en rueda de prensa después de que Zanetti dejara abierta con declaraciones en programas de radio y en redes la posibilidad de que el jugador pudiera vestir en el futuro la camiseta del Inter.

De hecho, el diario deportivo Corriere dello Sport, uno de los de mayor tirada en Italia, abrió este sábado su portada con: "Mou se queda con Paz. Nico regresa a su club de origen, le gusta a José y no lo deja ir", dando también por hecho que Mourinho entrenará al Real Madrid, en medio de los rumores existentes.

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"Hay que respetar al Como y hay que respetar al Real Madrid. Y si algo puedo decir, que lo sé con seguridad, es que Nico no jugará en el Inter de Milán. Esto sí te lo puedo decir", declaró el técnico catalán.

"Zanetti no trabaja para el Como, así que también hay que respetar un poco porque ha estado toda la temporada de fotos, de esto y lo otro, de pequeños mensajes que sinceramente a mí no me gustan", subrayó.

El argentino es una de las estrellas emergentes en la Serie A, y pese a que muchos equipos se interesaron por él, el jugador expresó en varias ocasiones su sueño de vestir de nuevo la camiseta blanca y jugar en el Santiago Bernabéu. EFE

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