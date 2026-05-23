Podemos pide reconectar con las luchas sociales esta "primavera caliente" y crear "una izquierda plurinacional fuerte"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha llamado este sábado a su partido a aprovechar esta "primavera caliente" para reconectar con las luchas sociales que tienen lugar en España, algo que considera crucial para relanzar a una "izquierda plurinacional fuerte" y ese proyecto "claramente alternativo y autónomo" del PSOE que propugnan los morados con vistas a las próximas elecciones generales.

Este ha sido el principal mensaje que ha enviado Belarra durante su intervención ante el Consejo Ciudadano de la organización, que ha analizado los resultados de los comicios autonómicos del pasado domingo.

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Podemos acudió a esas elecciones en alianza con Sumar e Izquierda Unida, y, aunque la coalición encabezada por el líder de IU, Antonio Maíllo, logró mantener sus cinco escaños, los morados no lograron representación en el Parlamento andaluz, y la lista conjunta sufrió el 'sorpasso' de Adelante Andalucía, formación escindida en su día de Podemos.

Belarra ha destacado que esta última cita con las urnas ha dejado la "buena noticia" de que la gente "tiene ganas de izquierda", pero también la lección de que "la unidad de cualquier manera no suma" y que la "clave" es avanzar en un proyecto sin subordinación alguna al PSOE.

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IMPUTACIÓN DE ZAPATERO

La secretaria general se ha referido a la imputación del expresidente Zapatero, un caso que, ha incidido, "marca el final de una etapa" y que su formación debería aprovechar para volver a tejer alianzas con los colectivos que están movilizándose en las calles de todo el país.

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"En el PSOE están políticamente agotados y es nuestra obligación trabajar para abrir una nueva etapa, con más protagonismo y más fuerza de la izquierda. Solo así sacaremos a la derecha de los gobiernos autonómicos en los que están y evitaremos que gobiernen a nivel estatal. Hoy más que nunca se hace evidente que este país necesita una izquierda fuerte que pueda enfrentarse a la guerra sucia judicial, pero que también esté limpia de corrupción y que no se venda entre las empresas que te pagan por tu agenda telefónica", ha recalcado.

En un discurso en el que no mencionado ni a ERC ni a su portavoz Gabriel Rufián, que se ha ofrecido para liderar electoralmente una alianza de las izquierdas soberanistas, Belarra ha abogado por una izquierda que "asegure el derecho a decidir sobre sí mismos de los pueblos de este país de países".

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HACER CAMINO CON MÁS GENTE

Así, ha garantizado que los morados son "conscientes" de que ese camino "hacía la construcción de una izquierda plurinacional" deben "recorrerlo con otras organizaciones, otras personas y otros movimientos".

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"La unidad debe ser en primer lugar con la gente, con las que luchan, con quienes saben lo que cuesta pagar el alquiler y pelear por la conciliación, por ejemplo, contra un jefe explotador", ha indicado, pidiendo a sus bases que miren "donde no alcanzan los focos".

"Si los medios atendieran a lo que importa de verdad, dirían que estamos ante la primavera más caliente desde que gobierna el PSOE, una primavera de movilizaciones que debemos acompañar y que es el sustrato sobre el que de verdad se puede hacer crecer una alternativa política que aspire, de nuevo, a cambiarlo todo", ha abundado.

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Y ha mencionado las protestas de docentes de 0 a 3 años de Madrid y las tienen lugar también en el ámbito educativo en Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana; las de profesionales de la medicina, el sector del metal de Vigo, los astilleros de Avilés (Asturias), "que han ganado el pulso a la empresa de la familia del diputado de Vox José María Figaredo"; el trabajo de las organizaciones que se han "echado a la espalda" el proceso de regularización de inmigrantes y las manifestaciones convocadas por la vivienda y la sanidad la próxima semana.

EL PAÍS "SE ESTÁ MOVIENDO"

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"Nuestro país se está moviendo y, como siempre, lo mejor que nace de este país nace de la mano de los trabajadores y las trabajadoras, de los vecinos y las vecinas", ha dicho, recalcando que Podemos "tiene que volver a ser la herramienta de toda esa gente que se atreve y tiene ganas de pelear para atreverse a volver a cambiarlo todo", como sucedió hace 15 años al calor del movimiento 15M.

Según Belarra, si algo se ha aprendido desde entonces es que "con sus reglas, en las instituciones y en el Gobierno, casi siempre ganan ellos". "Es el momento de volver a jugar con nuestras reglas, de volver a hacer las cosas a nuestra manera", ha aseverado, llamando a su gente a "militar con mil pies en las calles".

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