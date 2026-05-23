CC advierte que su relación con el PSOE está "en un punto crítico"

Santa Cruz De Tenerife, 23 may (EFE).- Coalición Canaria ha reclamado este sábado al presidente Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza y ha advertido de que su relación con el PSOE está en "un punto crítico", por lo que analizará "todos los escenarios" para adoptar cualquier tipo de decisión en función de los acontecimientos.

El secretario de Organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, ha indicado a los medios de comunicación que el consejo político de la formación ha facultado a su Ejecutiva a adoptar "cualquier tipo de decisión en los próximos días" tras los últimos episodios de “desplante, ninguneo y falta de respeto hacia Canarias, sus instituciones y el Gobierno autonómico".

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Toledo ha señalado que CC no va a mirar hacia otro lado ante un Gobierno "que ha cruzado líneas que nunca debió cruzar", por lo que los próximos días serán determinantes para comprobar "si el PSOE rectifica o si confirma que ha elegido el camino del desprecio institucional a Canarias”.

De hecho, el consejo político nacional de CC ha expresado su respaldo unánime al secretario general de la formación y presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por su gestión durante la crisis del MV Hondius, el crucero con pasajeros afectados por hantavirus, y ha avalado "su defensa firme de los intereses de Canarias frente a una actuación del Gobierno del Estado marcada por la imposición y la ausencia de lealtad institucional".

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Asimismo, el dirigente nacionalista ha señalado que en CC hay "una tremenda preocupación por los asuntos que están ocurriendo en las últimas horas" en relación con la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Vemos un Estado donde no hay presupuestos generales desde 2022, donde no hay mayoría, donde los decretos o las leyes caen por su propio pie, donde hay un partido político que en lugar de gobernar y transformar la vida a las personas lo que está haciendo es resistir", ha lamentado Toledo.

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Por ello, ha insistido, CC cree "más que necesario" que Pedro Sánchez plantee una cuestión de confianza "para conocer si queda legislatura o no" porque de no ser así, ha continuado, "lo que está haciendo es resistiendo y no gobernando".

Preguntado por la postura de CC en el Congreso de los Diputados, ha argumentado David Toledo que los nacionalistas canarios han dicho en todo momento que apoyarán las decisiones que sean buenas para las islas por "responsabilidad institucional", al tiempo que ha insistido en que "ha habido una falta de respeto por parte del PSOE a CC que no vamos a olvidar". EFE

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