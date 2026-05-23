Vidorreta: “Tuvimos una reacción de carácter cuando peor pintaban las cosas”

Granada, 23 may (EFE).- El entrenador del La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, destacó que su equipo tuvo “una reacción de carácter cuando peor pintaban las cosas” para ganar este sábado por 96-109 en la pista del descendido Covirán Granada.

“Estamos muy contentos por una victoria importante que nos deja en muy buena posición para jugar las eliminatorias. Hemos sabido sobreponernos a las muchísimas dificultades que hemos tenido en las últimas semanas y también durante el partido”, dijo Vidorreta en rueda de prensa tras el partido.

PUBLICIDAD

“Cuando peor pintaban las cosas hemos tenido una reacción de carácter. Hemos ganado con merecimiento un partido que era difícil. Granada a pesar de estar descendido está compitiendo bien, especialmente en casa”, añadió el técnico, que se centró en analizar el estado físico de varios miembros de su plantilla.

Sobre el uruguayo Bruno Fitipaldo, lesionado en el tramo final del choque, avanzó que sufrió “un latigazo” por lo que tendrá “una lesión muscular no leve” y seguramente “no va a jugar más” esta temporada.

PUBLICIDAD

Del brasileño Marcelinho Huertas comentó que sufre “una lesión muscular leve” y que verán “sus sensaciones esta semana para ver si puede estar el viernes y en las eliminatorias”.

También se refirió al georgiano Gio Shermadini e indicó que están “tranquilos porque todo está bajo control” tras detectarle “una arritmia que hay que controlar muy bien”.

PUBLICIDAD

“Está haciendo vida normal y los doctores serán los que decidan de cara al presente inmediato y al futuro”, añadió.EFE

jag/asc

PUBLICIDAD