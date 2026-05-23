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Valencia cierra la presentación de las hermandades del Rocío, que ya esperan la procesión

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El Rocío (Huelva), 23 may (EFE).- La Hermandad de Valencia ha cerrado esta noche, tras más de diez horas, las presentaciones de las 127 filiales ante la Hermandad Matriz de Almonte en El Rocío, y los rocieros esperan ya en sus casas la jornada del domingo, en la que la Virgen será llevada por la aldea en procesión.

La presentación es un rito que marca el inicio oficial de la romería en la aldea almonteña, en el que la anfitriona, la Hermandad Matriz, da la bienvenida a todas las filiales que peregrinan a El Rocío con motivo de su romería.

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Una costumbre que se hace en dos días, dada la gran cantidad de hermandades filiales, 127, que peregrinan a la aldea almonteña, y que se realiza a las puertas del santuario de la Virgen del Rocío, y que este año ha vuelto a hacerse bajo un intenso calor.

Todas las hermandades pasan ante la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz con su Simpecado, comenzando en el caso del sábado con la más antigua, la de Villamanrique de la Condesa, a la que han seguido Pilas, La Palma del Condado, Moguer, Sanlúcar de Barrameda, Triana, Umbrete, Coria del Río, Huelva, San Juan del Puerto o Rociana del Condado.

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Así han ido pasando ante la ermita todas las hermandades, hasta llegar a San Juan de Aznalfarache, Fuengirola, Ceuta, Osuna, Santiponce y Valencia, que ha cerrado el acto.

Todo tiene lugar, además, mediante unos horarios perfectamente establecidos, e incluso hay 14 hermandades que no se encuentran en la aldea aún cuando comienzan las presentaciones, y llegan directamente a la ermita cuando les toca su turno, como ocurre con Villamanrique de la Condesa, Sanlúcar la Mayor, Triana, Las Cabezas de San Juan, Sevilla Sur, Sevilla El Salvador, Jerez de la Frontera, Villanueva del Ariscal, Osuna, Espartinas, Écija, Puente Genil, Camas y Los Palacios y Villafranca.

Especialmente llamativa es la presentación de la Hermandad de Huelva, con más de 10.000 personas en el camino rociero, muchas de las cuáles pasan ante la ermita en su bienvenida ante la Virgen del Rocío al grito de "Huelva, Huelva, Huelva".

Ahora, las hermandades esperarán en sus respectivas casas para celebrar la madrugada rociera, asistir mañana a la Misa de Romeros y esperar ya el salto de la reja y la procesión de la virgen por las calles de la aldea. EFE

fcs/amd

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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