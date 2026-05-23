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El Gobierno Vasco lamenta lo ocurrido en la llegada de activistas al aeropuerto de Bilbao

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Vitoria, 23 may (EFE).- El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha lamentado "la situación creada en el aeropuerto de Loiu (Bizkaia)" durante la llegada de miembros de la 'Global Sumud Flotilla', que ha acabado con cuatro personas detenidas, y ha subrayado que su departamento tratará de aclarar "cuanto antes los incidentes y las responsabilidades que se pudieran derivar de ellos".

A través de un comunicado, el Departamento de Seguridad ha asegurado que la llegada al aeropuerto de los activistas no había sido comunicada a la Ertzaintza, así como que ha coincidido con las llegadas y la salidas de los aficionados a los partidos de las finales de rugby que se celebran este fin de semana en Bilbao.

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Seguridad ha señalado que el comportamiento de algunas de las personas concentradas que esperaban a los activistas "ha obstaculizado la normal circulación de personas que abandonaban la zona de salidas del aeropuerto" y ha agregado que además han protagonizado enfrentamientos con agentes de la Ertzaintza, que han hecho uso de los bastones reglamentarios.

Tras reconocer el contexto de sensibilidad existente en toda Europa en torno a la "detención ilegal" por parte de fuerzas israelíes de miembros desplazados de la Flotilla y "el trato al que se han visto sometidos", Seguridad ha recordado que la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de los ertzainas se ajusta a las instrucciones en vigor.

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En este sentido, el consejero de Seguridad y los responsables de su departamento han lamentado "la situación creada" en el aeropuerto y se han comprometido a "intentar aclarar cuanto antes los incidentes ocurridos y las responsabilidades que se pudieran derivar".

El departamento ya ha informado de la actuación policial a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco y Zupiria ha solicitado una comparecencia urgente ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para dar las explicaciones necesarias que, previsiblemente, se desarrollará el próximo martes.

Una vez finalizadas las diligencias oportunas en dependencias policiales dos de las personas arrestadas han quedado en libertad y deberán comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridas.

Las otras dos, arrestadas por desobediencia grave, resistencia y atentado a agentes de la autoridad, permanecen en dependencias policiales.

Los activistas de la delegación vasca de la Global Sumud Flotilla han llegado cerca de las dos de la tarde procedentes de Turquía al aeropuerto ubicado en la localidad vizcaína de Loiu.

En las instalaciones del aeropuerto de Loiu (Bizkaia), permanecían desde las 11:00 horas compañeros de los activistas para darles la bienvenida.

Su regreso estaba inicialmente previsto para el día de ayer, pero retrasaron el viaje debido al ingreso hospitalario de dos de ellos por "las lesiones" sufridas tras ser capturados por las fuerzas israelíes cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Según la delegación Global Sumud Euskal Herria, los dos activistas fueron hospitalizados por "las lesiones derivadas de la violencia sufrida durante el secuestro por parte de las fuerzas de represión sionistas". EFE

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EFE

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