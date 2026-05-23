Espana agencias

El sudafricano Lombard afrontará la última jornada con tres golpes de ventaja

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 23 may (EFE).- El sudafricano Zander Lombard resistió el acoso de su compatriota MJ Daffue y afrontará este domingo la última jornada del Abierto de Bélgica de golf con una ventaja de tres golpes al frente de la clasificación, tras firmar este sábado una tarjeta de 66 impactos.

Una actuación que permitió a Lombard, que arrancó la jornada igualado en la primera plaza con el francés Tom Vaillant, situarse como líder en solitario con unos sensacionales 18 bajo el par, tras contabilizar un total de 195 golpes en los tres días de competición.

PUBLICIDAD

Lombard, que cuenta esta temporada como mejor resultado la quinta plaza que logró el pasado mes de diciembre en el torneo de Mauricio, no pudo arrancar mejor la jornada tras firmar dos 'birdies' y un 'eagle' en los cinco primeros hoyos del recorrido.

Un espectacular arranque que se vio empañado por los 'bogeys' que el golfista sudafricano, de 31 años, firmó en los hoyos siete y catorce

PUBLICIDAD

Dos golpes de los que Zander Lombard se repuso, y de qué manera, tras lograr encadenar tres 'birdies' en los tres últimos hoyos del campo del Rinkven International de Amberes.

Un fantástico final que permitió al de Pretoria resistir el acoso al que le sometió su compatriota MJ Daffue que se aupó a la segunda plaza, con tres golpes más (-15) que Lombard, tras cerrar la jornada con una tarjeta de 65 golpes, 6 bajo el par.

Por su parte, el francés Tom Vaillant, que inició el día igualado en la primera plaza con Zander Lombard con 13 bajo el par, se vio relegado a la tercera posición, compartida con el inglés Ben Schmidt y el danés Jacob Skov Olesen, con un total de 199 golpes, 14 bajo el par.

Más atrás a la sexta posición cayó el español Jorge Campillo, que se situó a cinco golpes del líder de la clasificación, tras firmar este sábado una tarjeta de 68 golpes en una jornada en la que el extremeño vio deslucidos los cuatro 'birdies' que logró con un 'bogey' en el último hoyo del campo.EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno Vasco lamenta lo ocurrido en la llegada de activistas al aeropuerto de Bilbao

Infobae

Russell ganó el sprint de Montreal

Infobae

Russell ganó el sprint de Montreal, Sainz fue décimo y Alonso abandonó

Infobae

Sumar denuncia "la represión policial contra la solidaridad con Palestina" y exige a Zupiria "explicaciones inmediatas"

Infobae

Sumar denuncia "la represión policial" a la llegada de miembros de la flotilla a Euskadi

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El informe de la UDEF del ‘caso Zapatero’ sitúa al expresidente y sus hijas como “principales beneficiarias” de la trama

El informe de la UDEF del ‘caso Zapatero’ sitúa al expresidente y sus hijas como “principales beneficiarias” de la trama

Renovado el acuerdo de las bases militares de Rota y Morón: Donald Trump tendría que avisar con seis meses de antelación si decide romper el pacto

Miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez: “España está secuestrada por una mafia corrupta”

Unos narcotraficantes roban tres embarcaciones de la Armada en medio de un ejercicio militar en la costa de Cádiz

El incendio del Hospital de Torrevieja (Alicante) se produjo cuando un paciente que llevaba una bombona de oxígeno encendió un cigarro

ECONOMÍA

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Ni se venden ni se alquilan: la falta crónica de viviendas en España contrasta con el 2% de casas vacías

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

La presidenta del Banco Central Europeo advierte de que la inflación en la eurozona persistiría incluso si se reabriera el estrecho de Ormuz

DEPORTES

Enrique Riquelme presenta su candidatura para presidir el Real Madrid: “Después de 20 años, se va a poder votar”

Enrique Riquelme presenta su candidatura para presidir el Real Madrid: “Después de 20 años, se va a poder votar”

FC Barcelona-Olympique de Lyon: sigue el minuto a minuto de la final de la Champions League femenina

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

Horario y dónde ver la final de Champions femenina entre Barça y Olympique de Lyon: Barcelona pondrá una pantalla gigante para seguir el partido

FC Barcelona contra Olympique de Lyon: la final de la Champions League con demasiadas historias que contar en 90 minutos