El sudafricano Lombard afrontará la última jornada con tres golpes de ventaja

Redacción deportes, 23 may (EFE).- El sudafricano Zander Lombard resistió el acoso de su compatriota MJ Daffue y afrontará este domingo la última jornada del Abierto de Bélgica de golf con una ventaja de tres golpes al frente de la clasificación, tras firmar este sábado una tarjeta de 66 impactos.

Una actuación que permitió a Lombard, que arrancó la jornada igualado en la primera plaza con el francés Tom Vaillant, situarse como líder en solitario con unos sensacionales 18 bajo el par, tras contabilizar un total de 195 golpes en los tres días de competición.

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Lombard, que cuenta esta temporada como mejor resultado la quinta plaza que logró el pasado mes de diciembre en el torneo de Mauricio, no pudo arrancar mejor la jornada tras firmar dos 'birdies' y un 'eagle' en los cinco primeros hoyos del recorrido.

Un espectacular arranque que se vio empañado por los 'bogeys' que el golfista sudafricano, de 31 años, firmó en los hoyos siete y catorce

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Dos golpes de los que Zander Lombard se repuso, y de qué manera, tras lograr encadenar tres 'birdies' en los tres últimos hoyos del campo del Rinkven International de Amberes.

Un fantástico final que permitió al de Pretoria resistir el acoso al que le sometió su compatriota MJ Daffue que se aupó a la segunda plaza, con tres golpes más (-15) que Lombard, tras cerrar la jornada con una tarjeta de 65 golpes, 6 bajo el par.

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Por su parte, el francés Tom Vaillant, que inició el día igualado en la primera plaza con Zander Lombard con 13 bajo el par, se vio relegado a la tercera posición, compartida con el inglés Ben Schmidt y el danés Jacob Skov Olesen, con un total de 199 golpes, 14 bajo el par.

Más atrás a la sexta posición cayó el español Jorge Campillo, que se situó a cinco golpes del líder de la clasificación, tras firmar este sábado una tarjeta de 68 golpes en una jornada en la que el extremeño vio deslucidos los cuatro 'birdies' que logró con un 'bogey' en el último hoyo del campo.EFE

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