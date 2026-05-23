Sainz y Gasly, eliminados en segunda ronda; Colapinto pasa a la Q3

Redacción deportes, 23 may (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimoquinto tiempo, y el francés Pierre Gasly (Alpine), con el decimocuarto, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.
El francés Isack Hadjar (Red Bull) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 12 segundos y 975 milésimas, 66 menos que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari).
PUBLICIDAD
La tercera ronda (Q3), en la que estará presente el argentino Franco Colapinto (Alpine) -que pasó con el décimo crono-, se disputará a continuación.
- Eliminados en la segunda ronda (Q2):
PUBLICIDAD
11.
Nico Hülkenberg
PUBLICIDAD
GER
Audi
PUBLICIDAD
1:13,886
12.
PUBLICIDAD
Liam Lawson
NZL
PUBLICIDAD
Racing Bulls
1:13,936
PUBLICIDAD
13.
Gabriel Bortoleto
PUBLICIDAD
BRA
Audi
1:14,071
14.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1:!4,187
15.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1:14,273
16.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1:14,416
- Eliminados en la primera ronda (Q1):
17.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1:14,845
18.
Alexander Albon
THA
Williams
1:14,861
19.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1:15,206
20.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:15,439
21.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1:16,205
22.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:16,282
EFE
arh/jl
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD