Sainz y Gasly, eliminados en segunda ronda; Colapinto pasa a la Q3

Redacción deportes, 23 may (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimoquinto tiempo, y el francés Pierre Gasly (Alpine), con el decimocuarto, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

El francés Isack Hadjar (Red Bull) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 12 segundos y 975 milésimas, 66 menos que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari).

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La tercera ronda (Q3), en la que estará presente el argentino Franco Colapinto (Alpine) -que pasó con el décimo crono-, se disputará a continuación.

- Eliminados en la segunda ronda (Q2):

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11.

Nico Hülkenberg

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GER

Audi

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1:13,886

12.

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Liam Lawson

NZL

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Racing Bulls

1:13,936

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13.

Gabriel Bortoleto

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BRA

Audi

1:14,071

14.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

1:!4,187

15.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1:14,273

16.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1:14,416

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

17.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1:14,845

18.

Alexander Albon

THA

Williams

1:14,861

19.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:15,206

20.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:15,439

21.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:16,205

22.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:16,282

EFE

arh/jl