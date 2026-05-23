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Roberto Fernández: "He pedido perdón porque podría haber dado muchas más cifras"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 23 may (EFE).- El delantero del Espanyol Roberto Fernández ha explicado después de empatar contra la Real Sociedad en el RCDE Stadium (1-1) que ha pedido "perdón" antes de ser sustituido "porque podría haber dado muchas más cifras".

El atacante ha marcado la diana del empate frente al cuadro vasco y cierra el curso con siete goles. "Voy a trabajar para ayudar más al equipo", ha insistido el futbolista en declaraciones a DAZN.

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Respecto al partido, Roberto Fernández ha afirmado que la voluntad del equipo era despedir el curso con victoria "tras una segunda vuelta complicada". En cualquier caso, el Espanyol termina el curso, ha reflexionado, con "buenas sensaciones". EFE

dpb/jl

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