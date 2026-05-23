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Carmen Calvo, dolida con el auto contra Zapatero, dice que expresidente tendrá que "responder a lo que corresponda"

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La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, que fue ministra de Cultura en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se ha confesado este sábado dolida con la imputación al expresidente en el caso Plus Ultra, ha señalado que habrá que estar "atentos" a que la Justicia busque "la verdad" y ha recalcado que toda la ciudadanía, también los cargos públicos, están "bajo el imperio de la ley" y deben "responder a lo que corresponda"

Así lo ha dicho en una entrevista a Radio Nacional de España, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que Zapatero está investigado por el juez José Luis Calama y que es ahora cuando debe empezar a ejercer su derecho a la defensa. Por lo pronto, el expresidente está citado en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio.

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"Yo distingo lo humano de lo estrictamente racional y, en lo humano, me duele, sobre todo porque es la figura de un presidente del Gobierno y no estamos hablando de una persona anónima", ha comentado Calvo.

Tras lamentarse de que en los 48 años posteriores a la aprobación de la Constitución han sido "muchos" los "cargos políticos" que se han sentado en el banquillo o incluso acabado en la cárcel, ha incidido en que los cargos públicos tienen "una cierta obligación ética de ejemplaridad".

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"El presidente Zapatero tiene que empezar ahora su defensa y tendremos que estar atentos que la Justicia en nuestro país busca la verdad y que la verdad es cierta. A partir de ahí, todos bajo el imperio de la ley y cada cual respondiendo a lo que corresponda", ha resumido.

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