La última jornada condena al descenso a Mallorca y Girona

Iñaki Dufour

Madrid, 23 may (EFE).- La última jornada de LaLiga EA Sports no cambió nada en la zona de descenso, sin la carambola que persiguió toda la noche el Mallorca, casi condenado desde su derrota de la anterior cita con el Levante, pese al 3-0 al Oviedo de este sábado, y sin el triunfo que persiguió el Girona, cuyo empate lo envió a Segunda y salvó al Elche, al Levante y a Osasuna, mientras el Celta tomó rumbo a la Liga Europa y el Getafe a la Liga Conferencia.

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Como el Oviedo, Girona y Mallorca se van a LaLiga Hypermotion. El conjunto balear no juega en ella desde 2021. La llegada de Martín Demichelis tampoco surtió el efecto deseado. La permanencia se escapó. El bloque catalán, que la pasada campaña disputó la Liga de Campeones, cae a la categoría inferior, después de cuatro cursos en Primera.

No le bastó jugar en su casa ni depender de sí mismo al equipo de Michel Sánchez, descendido en su campo, en Montilivi, ante su afición. El empate no le bastó. Debía ganar al Elche, que siguió el camino contrario a su rival directo: se quedará en la élite. El golazo del 0-1 de Álvaro Rodríguez en el minuto 39 fue oro para el equipo de Eder Sarabia, que después recibió el 1-1 de Arnau Martínez y resistió toda la segunda parte. Está salvado.

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Las opciones del Mallorca eran tan reducidas al inicio de la última jornada que ni siquiera una victoria por 3-0 contra el Oviedo alimentó su esperanza de verdad. Estuvo en descenso toda la noche, incluso con los goles de Pablo Torre, Manu Morales y Vedat Muriqi, que termina como el segundo máximo goleador de la temporada sólo por detrás de Kylian Mbappé. Ha logrado 23 tantos por los 25 del fenómeno madridista. Tampoco bastaron para esquivar el descenso.

Además del Elche, los otros dos equipos en riesgo de descenso sellaron su continuidad por los marcadores ajenos, no por los suyos, porque el Levante perdió con el Betis (2-1), con el conjunto verdiblanco ya seguro desde la pasada jornada en la Liga de Campeones, y porque Osasuna fue derrotado por 1-0 por el Getafe. El gol fue de Luis Milla, su figura más reluciente para alcanzar una plaza en la Liga Conferencia.

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Es el ‘milagro’ de José Bordalás. No le dio tiempo al Getafe, sin embargo, para asaltar el sexto puesto final del Celta, que seguirá en la Liga Europa. Su victoria por 1-0 ante el Sevilla lo zanjó en Balaídos sin aguardar noticias de otros campos.

Ni el equipo celeste ni el azulón dieron opciones a nadie: ni al Valencia, pese al 3-1 con el que derrotó al Barcelona, el campeón; ni al Athletic, goleado por 4-2 por el Real Madrid, con el gol vigésimo quinto de Mbappé y el adiós de Dani Carvajal; ni al Rayo Vallecano, que remontó por 1-2 al Alavés; ni al Espanyol, que igualó a uno en casa con la Real Sociedad, campeona de la Copa del Rey y en Europa por el título conseguido el pasado abril ante el Atlético de Madrid.

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Robert Lewandowski se despidió del Barcelona y de LaLiga con el único gol del conjunto azulgrana en Mestalla. Su destreza es para siempre. Este domingo se irá Antoine Griezmann en el último choque de la temporada liguera entre el Villarreal y el Atlético de Madrid, igual que cerrarán un ciclo Marcelino García Toral y Dani Parejo en el club amarillo. El tercer puesto es lo único que ya queda en juego en el estadio La Cerámica. EFE