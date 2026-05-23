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Podemos condena la actuación de la Ertzaintza al llegar a Euskadi miembros de la flotilla

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Bilbao, 23 may (EFE).- Podemos Euskadi ha expresado su "firme" condena a la actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu (Bizkaia) a la llegada de los activistas de la delegación vasca de la Global Sumud Flotilla, y ha pedido la liberación de las cuatro personas detenidas en el transcurso de los incidentes registrados.

Los incidentes han tenido lugar sobre las dos de la tarde al llegar los activistas propalestinos al aeropuerto vizcaíno procedentes de Turquía, donde eran esperados por un grupo de personas para darles la bienvenida.

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Tras lo ocurrido, Podemos Euskadi ha condenado en una nota "las cargas policiales efectuadas por la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu contra las personas integrantes de la Global Sumud Flotilla y contra las personas que se han congregado allí para recibirles".

A su juicio, "resulta absolutamente inaceptable la violencia empleada contra activistas que defienden los derechos humanos".

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"La respuesta de las instituciones vascas ante la solidaridad internacionalista no puede ser, en ningún caso, la porra y la represión", ha añadido.

Podemos Euskadi ha exigido explicaciones "urgentes y transparentes" sobre lo ocurrido al consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, y que se depuren las responsabilidades correspondientes.

La formación también ha mostrado su solidaridad a la tripulación y activistas de la Global Sumud Flotilla, "secuestrados y maltratados por el Estado genocida de Israel, saltándose la legalidad internacional -ha dicho-", así como a las organizaciones que trabajan a favor del pueblo palestino. EFE

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EFE

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