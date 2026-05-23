El Barça iguala las cuatro Champions del Fráncfort

Barcelona, 23 may (EFE).- El Barcelona consiguió este sábado en el Ullevaal Stadion de Oslo su cuarta Liga de Campeones femenina e igualó los títulos del Fráncfort, la mitad de los ocho que suma su rival, el Olympique de Lyon.

El equipo azulgrana ha ganado cuatro (2021, 2023, 2024 y 2026) de las siete finales de la Champions que ha disputado entre los años 2019 y 2026 y, junto al equipo alemán, se sitúa como el segundo club con más títulos continentales.

El Barça venció en sus anteriores finales a Chelsea (4-0), Wolfsburgo (3-2), Lyon (2-0) y, tras caer en la final del años 2025, recupera el reinado continental tras ganar al club que más entorchados atesora con ocho: 2011, 2012, 2016, 2017 2018, 2019, 2020 y 2022.

. -- Historial de la Liga de Campeones femenina:

2001-02 Fráncfort (GER) Umea IK (SWE) 2-0

2002-03 Umea IK (SWE) Fortuna Hjorring (DIN) 4-1 3-0

2003-04 Umea IK (SWE) Fráncfort 3-0 5-0

2004-05 T. Potsdam (GER) Djurgården/Alvsjo (SWE) 2-0 3-1

2005-06 Fráncfort (GER) Turbine Potsdam (GER) 4-0 3-2

2006-07 Arsenal (ING) Umea IK (SWE) 1-0 0-0

2007-08 Fráncfort (GER) Umea IK (SWE) 1-1 3-2

2008-09 Duisburgo (GER) Zvezda 2005 Perm (RUS) 6-0 1-1

2009-10 T. Potsdam (GER) Lyon (FRA) 0-0 (7-6 penaltis)

2010-11 O. Lyon (FRA) T. Potsdam (GER) 2-0

2011-12 O. Lyon (FRA) Fráncfort (GER) 2-0

2012-13 Wolfsburgo (GER) O. Lyon (FRA) 1-0

2013-14 Wolfsburgo (GER) Tyresö (SWE) 4-3

2014-15 Fráncfort (GER) PSG (FRA) 2-1

2015-16 O. Lyon (FRA) Wolfsburgo (GER) 1-1 (4-3 penaltis)

2016-17 O. Lyon (FRA) PSG (FRA) 0-0 (7-6 penaltis)

2017-18 O. Lyon (FRA) Wolfsburgo (GER) 4-1

2018-19 O. Lyon (FRA) Barcelona (ESP) 4-1

2019-20 O. Lyon (FRA) Wolfsburgo (GER) 3-1

2020-21 Barcelona (ESP) Chelsea (ING) 4-0

2021-22 Lyon (FRA) - Barcelona (ESP) 3-1

2022-23 Barcelona (ESP) - Wolfsburgo (GER) 3-2

2023-24 Barcelona (ESP) - O. Lyon (FRA) 2-0

2024-25 Arsenal (ING) - Barcelona (ESP) 1-0

2025-26 Barcelona (ESP) - O. Lyon (FRA) 4-0.

