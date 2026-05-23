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Adrián se despide del fútbol como titular y Luis Castro apuesta por Tunde

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Sevilla, 23 may (EFE).- El Betis ha cambiado a seis de los once titulares que jugaron la semana pasada en el Camp Nou, entre ellos al portero Adrián San Miguel, que se retirará al término del encuentro, para recibir a un Levante que sólo introduce, con respecto a los que ganaron al Mallorca, a Tunde por Iker Losada.

Además del guardameta canterano, el técnico chileno Manuel Pellegrini introduce en su alineación a Isco, que no ha jugado como titular en toda la Liga, y al central Diego Llorente, que suple a Valentín Gómez tras haber cumplido una jornada de suspensión por acumulación de amonestaciones.

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Luis Castro, entrenador portugués del Levante, repite a diez de los titulares que batieron al Mallorca en la penúltima jornada, con la única variante en la banda derecha del ataque, donde el catalán Kareem Tunde suple a Íker Losada, futbolista que está precisamente cedido por el Betis.

El equipo bético formará de inicio con Adrián; Bellerín, Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fornals; Antony, Isco, Abde; y Cucho Hernández..

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El Levante, por su parte, alinea a Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Manu Sánchez; Arriaga, Olasagasti, Pablo Martínez; Tunde, Iván Romero y Carlos Espí. EFE

lhg/cb/apa

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