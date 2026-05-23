El Jaén FS domina el cara a cara ante el Jimbee antes de la final de Cáceres

Cáceres, 23 may (EFE).El Jaén Paraíso Interior y el Jimbee Cartagena se citan este domingo a las 16:00 horas en el Pabellón Multiusos de Cáceres para disputar la final de la Copa del Rey de fútbol sala, un duelo inédito en la pelea por el título entre ambos equipos que volverán a cruzar sus caminos por quinta vez en esta competición.

El balance histórico favorece al conjunto andaluz, que ha salido vencedor en tres de los cuatro enfrentamientos previos, aunque el precedente más reciente sonrió a los murcianos, que eliminaron al Jaén en la semifinal de la Final a Cuatro disputada en Sevilla hace dos temporadas con un gol de Gabi Motta a falta de seis segundos para el final (2-1).

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La rivalidad entre ambos clubes en el torneo copero está marcada por la igualdad, la tensión y los desenlaces ajustados. Uno de los episodios más recordados se produjo en 2022, cuando el Jaén Paraíso Interior consiguió el pase a la Final a Cuatro tras superar al Jimbee Cartagena en una eliminatoria épica disputada en territorio murciano.

El conjunto andaluz llegó a verse contra las cuerdas, perdiendo por 2-1 en el minuto 39 y por 3-2 a solo 46 segundos del final de la prórroga, pero logró sobrevivir y forzar una tanda de penaltis en la que Henrique y Álex González resultaron determinantes para sellar la clasificación.

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Ese triunfo reforzó la condición del Jaén como equipo especialmente competitivo en eliminatorias directas ante el conjunto cartagenero, una tendencia que ya se había iniciado en 2019, cuando los jiennenses eliminaron al Jimbee en los cuartos de final disputados en La Salobreja por 2-1. En aquel encuentro, el equipo andaluz volvió a demostrar su eficacia en los momentos clave, en un duelo muy ajustado decidido por pequeños detalles.

Entre ambos precedentes se encuentra también el cruce de 2020 en el mismo escenario, donde el Jaén Paraíso Interior volvió a imponerse por 4-2 en un partido de gran exigencia ante un Jimbee Cartagena que llegaba en buena dinámica tras encadenar varias victorias entre Liga y Copa. A pesar del dominio alterno y de la resistencia visitante, el conjunto jiennense supo gestionar mejor los momentos decisivos para decantar la eliminatoria a su favor. EFE

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