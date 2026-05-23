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David López, novedad en el Girona ante un Elche con Buba Sangaré y Febas

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Girona, 23 may (EFE).- David López en el Girona y Buba Sangaré y Aleix Febas en el Elche son las novedades en los onces titulares para la final de este sábado en Montilivi, en un partido en el que los catalanes están obligados a ganar para salvarse y a los visitantes les vale con un empate.

Míchel formará de inicio con Gazzaniga; Arnau, David López, Vitor Reis, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Bryan Gil, Ounahi, Joel Roca; y Tsygankov, con la obligación de romper una racha de siete partidos sin ganar con tres puntos de 21 posibles que ha dejado al equipo en una situación límite.

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David López entra en el once por las molestias de Alejandro Francés respecto a la derrota contra el Atlético de Madrid (1-0) y vivirá su primera titularidad desde el mes de agosto y su tercera participación.

En el Elche Buba Sangaré y Aleix Febas, de nuevo disponible tras cumplir sanción, regresan al once en las posiciones de Grady Diangana y André Silva, respecto a la victoria contra el Getafe (1-0).

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Los visitantes jugarán con Matías Dituro; Buba Sangaré, Víctor Chust, Affengruber, Pedro Bigas, Germán Valera; Febas, Marc Aguado, Gonzalo Villar; Tete Morente y Álvaro, en un partido decisivo. EFE

asm/asc

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