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El PP ve "inaudito" que Yolanda Díaz pida una moción de censura: "Ahora no vamos a regalar una victoria a Sánchez"

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La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha tachado este sábado de "inaudito" que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya retado a su partido a presentar una moción de censura "contra su propio Gobierno" y ha dejado claro que "en este momento" los 'populares' no van a hacer uso de ese instrumento constitucional porque no quieren "regalar una victoria" al presidente Pedro Sánchez.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios antes de participar en la marcha para pedir la dimisión de Sánchez que ha partido de la Plaza de Colón de Madrid, rumbo al Arco de la Victoria, cerca del Palacio de La Moncloa.

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García ha recordado que el PP le faltan "cuatro votos" para llegar a la mayoría absoluta del Congreso necesaria para aprobar una moción de censura, por lo que, de momento, no se plantea impulsar la iniciativa que le reclaman desde Vox. "Ganas tenemos, pero nos faltan votos. En este momento no vamos a regalar una victoria a Pedro Sánchez con una moción fallida en ningún caso", ha zanjado García.

En este contexto, ha vuelto a mirar a los socios parlamentarios del Ejecutivo para que decidan hasta cuando van a seguir "siendo cómplices de la corrupción". "Ellos sabrán porque cuando se pongan las urnas será para todos", ha advertido la portavoz del PP en el Senado.

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COMPARECENCIAS EN EL SENADO EN JULIO

Por lo pronto, el PP está centrado en exigir explicaciones por los casos de corrupción en las comisiones de investigación que tiene abiertas la Cámara Alta y que, según ha adelantado García, habilitarán para que puedan continuar con sus interrogatorios durante el mes de julio.

En el nuevo listado de comparecientes aprobado esta semana, el PP ha incluido a la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar; al actual gobernador del Banco de España y exministro de Inclusión y Seguridad Social, José Manuel Escrivá; a Cristóbal Cano, al que definen como "gestor" del empresario Julio Martínez, y a Manuel Aarón Fajardo, al que señalan como "lugarteniente" de Zapatero en Venezuela.

Además, los 'populares' han dejado la puerta abierta a volver a llamar al Senado al expresidente, sus hijas o presidente Pedro Sánchez, al que García ha llamado "ahijado político" de Zapatero. "Es el responsable político, es el encubridor, porque sin él nada hubiera sido posible", ha concluido.

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EuropaPress

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