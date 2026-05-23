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El Joventut, ya en 'play-off', recibe a un Burgos que se juega la permanencia

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(corrige guía y texto nombre del Burgos: bien San Pablo Burgos)

Badalona (Barcelona), 23 may (EFE).- El Asisa Joventut, ya clasificado matemáticamente para las eliminatorias por el título, recibirá este domingo (18.00 horas) a un San Pablo Burgos que se juega la permanencia en la Liga Endesa.

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Ambos equipos volverán a enfrentarse cuatro meses después, tras un duelo en Burgos en el que saltaron chispas con las descalificaciones de los dos entrenadores, Porfi Fisac y Dani Miret, en un duelo que acabó en triunfo para los catalanes por 95-98.

El Asisa Joventut, sexto en la clasificación con un balance de 20 victorias y 11 derrotas, ya sabe que será equipo de 'play-off', y que como mínimo mantendrá esa sexta posición, que le evitaría jugar contra uno de los dos primeros clasificados.

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Los de Dani Miret están a tres triunfos del cuarto clasificado, el Kosner Baskonia, con tres partidos aún por disputar. Los verdinegros tienen un encuentro más por jugar que el resto de rivales, ya que les falta por jugar la segunda parte interrumpida ante el Unicaja, con triunfo momentáneo por 20 puntos, por lo que aun podrían ser cabezas de serie.

Por su parte, el San Pablo Burgos es decimocuarto en la tabla con un balance de 11 triunfos y 21 derrotas, y está dos victorias por encima de los equipos situados en posiciones de descenso.

Los burgaleses podrían sellar este mismo fin de semana la permanencia si ganan en Badalona, mientras que si pierden, deberán esperar una derrota del Dreamland Gran Canaria o el MoraBanc Andorra.

Ambos equipos llegan a este partido en muy buena dinámica. Y es que tanto la Penya como el Burgos acumulan cuatro victorias en los últimos cinco encuentros. Los catalanes ganaron en las pistas del Real Madrid (81-89) y de La Laguna Tenerife (98-100), mientras que los castellanos doblegaron al MoraBanc Andorra (83-85) y al Unicaja (97-90).

Para este partido, el técnico del Asisa Joventut, Dani Miret, tendrá la única baja del pívot Ante Tomic, que sigue lesionado en el isquiotibial y se perderá lo que resta de temporada.

Además, tendrá minutos en el Olímpic por primera vez con la elástica verdinegra el pívot francés Yannis Morin, recién llegado al club y que ya debutó el pasado miércoles en Tenerife con unas estadísticas de 4 puntos y 3 rebotes en cinco minutos de juego.

En el San Pablo Burgos, el técnico Porfi Fisac tendrá toda la plantilla disponible a excepción del escolta Jhivvan Jackson, que también será baja para lo que resta de campaña.

Un duelo esperado en este partido será el que protagonizarán en la posición de base dos jugadores con experiencia en la NBA: en los locales, Ricky Rubio; en los visitantes, 'Raulzinho' Neto.

El primero está en el mejor momento de la temporada, con unos promedios de 20,5 puntos y 5,2 asistencias en los últimos cuatro partidos disputados. El segundo, ya recuperado de sus lesiones, promedia 10 puntos y 4 asistencias. EFE

jvs/vmc/cmm

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EFE

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