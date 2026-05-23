Espana agencias

El Huesca, obligado a ganar para sobrevivir ante un Castellón que persigue la promoción

Guardar
Google icon

Huesca/Castellón, 23 may (EFE).- El Huesca y el Castellón disputarán este domingo (18.30 horas) un partido de alto voltaje para ambos equipos y con intereses contrapuestos, ya que mientras el cuadro aragonés necesita imperiosamente la victoria para mantener vivas sus opciones de continuar en la categoría y los visitantes persiguen la promoción por el ascenso a Primera División.

El conjunto oscense llega con la moral reforzada tras haber sacado un empate en Butarque, el pasado lunes ante el Leganés, y que le supuso llegar con vida al último partido que disputará en El Alcoraz esta campaña.

PUBLICIDAD

Al Huesca no le vale otro resultado que no sea la victoria para seguir teniendo esperanzas de cara a la última jornada, aunque además de conseguir los tres puntos, también dependerá de los resultados de los rivales con los que lucha para mantener la categoría en un final de infarto de la temporada.

No se prevé que haya cambios en la alineación respecto de la última jornada ya que le dio buen resultado y la duda puede estar si jugará con cinco defensas o el técnico, José Luis Oltra, apostará por jugar desde el inicio del partido con más delanteros.

PUBLICIDAD

La necesidad de victoria de los locales es compartida con los castellonenses, que quieren sumar los tres puntos para depender de sí mismos en la última jornada a la hora de amarrar uno de los cuatro puestos de promoción.

Los albinegros son sextos, con 67 puntos, a tres de Málaga y Las Palmas, cuarto y quinto, respectivamente, e igualados con el Burgos, séptimo, y tienen dos puntos de margen sobre el Eibar, que visitará el estadio SkyFi Castalia para cerrar la competición.

El técnico del Castellón, Pablo Hernández, tiene la baja por lesión del lateral francés Jérémy Mellot, quien podría haber dicho adiós a la temporada si el equipo no disputase la promoción de ascenso.

Su puesto lo podría ocupar en el lateral derecho Beñat Gerenabarrena, aunque también el futbolista del filial Ismael Fadel podría volver a tener su oportunidad.

Si Gerenabarrena fuera el jugador elegido, Ronaldo Pompeu regresaría al centro del campo para formar pareja junto a Diego Barri, mientras que en la parcela ofensiva, Brian Cipenga y Álex Calatrava conducirían el juego por detrás de Ousmane Camara, que sería la referencia en el ataque.

- Alineaciones probables:

Huesca: Dani Martín; Abad, Carrillo, Piña, Pulido, Jordi Martín; Sielva, J. Alvarez, Portillo; Luna y Enrich.

Castellón: Matthys; Gerenabarrena, Alcázar, Brignani, Alberto Jiménez; Barri, Ronaldo; Pablo Santiago, Cipenga, Calatrava y Camara.

Árbitro: pendiente de anunciarse.

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 18.30. EFE

1010914

mp-qrg/sm/cpg/jap

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Morant apuesta por volver a unir la mayoría social que respalda el proyecto de Sánchez

Infobae

Un Hiopos Lleida salvado recibe a un MoraBanc Andorra necesitado

Infobae

El portero Adrián San Miguel anuncia su retirada como futbolista profesional

Infobae

Cronómetros, récords y cubos de Rubik: así es el torneo que acoge Liérganes (Cantabria)

Infobae

Morant acusa a Llorca de "ausentarse" en la "crisis" educativa y le vuelve a exigir una solución: "Que haga su trabajo"

Morant acusa a Llorca de "ausentarse" en la "crisis" educativa y le vuelve a exigir una solución: "Que haga su trabajo"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

2026 es el año de “defensa total” para Noruega, que se prepara para la posibilidad de la guerra contra Rusia

2026 es el año de “defensa total” para Noruega, que se prepara para la posibilidad de la guerra contra Rusia

Miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez: “España está secuestrada por una mafia corrupta”

Los vínculos de Zapatero con Venezuela: de los acuerdos de buques militares en 2005 a las empresas españolas investigadas y el caso Plus Ultra

Felipe González, expresidente del Gobierno de España, recibe en la OEI premio Ana Frank por su aportación a los procesos internacionales de paz

Felipe González dice sentir una “profunda tristeza” por la imputación de Zapatero: “Si dijera todo lo que pienso ardería Troya”

ECONOMÍA

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Ni se venden ni se alquilan: la falta crónica de viviendas en España contrasta con el 2% de casas vacías

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

La presidenta del Banco Central Europeo advierte de que la inflación en la eurozona persistiría incluso si se reabriera el estrecho de Ormuz

La Unión Europea obligará a los países en desarrollo a readmitir a migrantes deportados para poder comercializar con el bloque

DEPORTES

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

La mala temporada del Real Madrid se lleva por delante a sus internacionales para el Mundial 2026: Camavinga, Trent, Carvajal… ¿y Huijsen?

Arturo Valls revela el equipo de fútbol que se planteó comprar con David Broncano: “Capital de provincia además...”

El dilema de Álex Sánchez y su padre Míchel: cara a cara en una final por la salvación

Riquelme obtendrá el aval necesario de un banco de Andorra y otro de Canadá para las elecciones del Real Madrid y luchará contra Florentino Pérez