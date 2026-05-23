El Huesca, obligado a ganar para sobrevivir ante un Castellón que persigue la promoción

Huesca/Castellón, 23 may (EFE).- El Huesca y el Castellón disputarán este domingo (18.30 horas) un partido de alto voltaje para ambos equipos y con intereses contrapuestos, ya que mientras el cuadro aragonés necesita imperiosamente la victoria para mantener vivas sus opciones de continuar en la categoría y los visitantes persiguen la promoción por el ascenso a Primera División.

El conjunto oscense llega con la moral reforzada tras haber sacado un empate en Butarque, el pasado lunes ante el Leganés, y que le supuso llegar con vida al último partido que disputará en El Alcoraz esta campaña.

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Al Huesca no le vale otro resultado que no sea la victoria para seguir teniendo esperanzas de cara a la última jornada, aunque además de conseguir los tres puntos, también dependerá de los resultados de los rivales con los que lucha para mantener la categoría en un final de infarto de la temporada.

No se prevé que haya cambios en la alineación respecto de la última jornada ya que le dio buen resultado y la duda puede estar si jugará con cinco defensas o el técnico, José Luis Oltra, apostará por jugar desde el inicio del partido con más delanteros.

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La necesidad de victoria de los locales es compartida con los castellonenses, que quieren sumar los tres puntos para depender de sí mismos en la última jornada a la hora de amarrar uno de los cuatro puestos de promoción.

Los albinegros son sextos, con 67 puntos, a tres de Málaga y Las Palmas, cuarto y quinto, respectivamente, e igualados con el Burgos, séptimo, y tienen dos puntos de margen sobre el Eibar, que visitará el estadio SkyFi Castalia para cerrar la competición.

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El técnico del Castellón, Pablo Hernández, tiene la baja por lesión del lateral francés Jérémy Mellot, quien podría haber dicho adiós a la temporada si el equipo no disputase la promoción de ascenso.

Su puesto lo podría ocupar en el lateral derecho Beñat Gerenabarrena, aunque también el futbolista del filial Ismael Fadel podría volver a tener su oportunidad.

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Si Gerenabarrena fuera el jugador elegido, Ronaldo Pompeu regresaría al centro del campo para formar pareja junto a Diego Barri, mientras que en la parcela ofensiva, Brian Cipenga y Álex Calatrava conducirían el juego por detrás de Ousmane Camara, que sería la referencia en el ataque.

- Alineaciones probables:

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Huesca: Dani Martín; Abad, Carrillo, Piña, Pulido, Jordi Martín; Sielva, J. Alvarez, Portillo; Luna y Enrich.

Castellón: Matthys; Gerenabarrena, Alcázar, Brignani, Alberto Jiménez; Barri, Ronaldo; Pablo Santiago, Cipenga, Calatrava y Camara.

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Árbitro: pendiente de anunciarse.

Estadio: El Alcoraz.

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Hora: 18.30. EFE

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