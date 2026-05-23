Hoy es el Día Mundial de Alguna Cosa, pero ¿quién decide estos días y les pone fecha?

Este mes se celebró el Día Mundial de las Abejas. (Magnific)

Este mes de mayo se han celebrado el Día Mundial de las Abejas (el día 20), el Día Mundial de Pac-Man (el 22) o, este mismo sábado, el Día Mundial del Melanoma, que busca concienciar sobre la importancia de la prevención frente al cáncer de piel y la necesidad del diagnóstico precoz. La proliferación de los llamados Días Mundiales y Días Internacionales ha llenado el calendario de celebraciones de este tipo, dedicadas a causas, objetos, derechos o eventos. Pero, ¿quién elige estos días y les pone fecha?

Los días internacionales oficiales son propuestos por los Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas o por sus organismos especializados, como la Unesco o la OMS. El reconocimiento oficial de un día internacional comienza con la propuesta de un Estado miembro o de una agencia de estas agencias especializadas de la ONU. Como cuenta esta organización: “Por consenso se decide si se aprueba o no la resolución por la que se establece el día en particular”.

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Por su parte, las agencias especializadas —como la Unesco, la FAO o la OMS— disponen de la facultad para proclamar días internacionales dentro de sus ámbitos de competencia, siempre que la temática esté alineada con los principales campos de acción de las Naciones Unidas: la paz, la dignidad humana, la igualdad o el desarrollo sostenible. Para que una jornada entre en el calendario oficial, es necesario que la Asamblea General apruebe una resolución formal, lo que garantiza su legitimidad global. Hoy, la ONU reconoce 218 días internacionales distintos.

Sin embargo, todo esto aplica para los días internacionales que podemos llamar ‘oficiales’. Porque además existen muchos otros ‘extraoficiales’. Así, existen jornadas promovidas por empresas, colectivos o ciudadanos, que se difunden con amplitud sin respaldo institucional. Así, el Día Mundial de la Salud Mental, reconocido por las Naciones Unidas, convive en el imaginario público con fechas como el Día de Los Simpson o el Día del Café, que carecen de aval formal de la ONU pero han conseguido un impacto notable.

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Ni siquiera se sabe cuántos días mundiales hay

Uno de los ejemplos más tempranos fue la declaración del Día de las Naciones Unidas en 1947, para conmemorar la adopción de la Carta fundacional, según la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra. Desde entonces, el listado se ha ampliado e incluye jornadas como el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), el Día Mundial del SIDA (1 de diciembre), el Día Mundial de la Propiedad Intelectual (26 de abril) o el Día Mundial del Atún, creado para destacar la importancia de la gestión pesquera sostenible.

En junio de 2024, la Asamblea General de la ONU había institucionalizado un total de 218 días internacionales, pero no hay un consenso absoluto porque el excesivo número de estas jornadas y sus numerosas fuentes de origen han provocado cierta confusión. Además de días, la ONU designa semanas, años y decenios internacionales para otorgar visibilidad a causas de mayor recorrido. Por ejemplo, el período 2022-2032 está dedicado a las Poblaciones Indígenas del Mundo.

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Algunas asociaciones profesionales o empresas llegan a registrar legalmente la fecha y a reservarse los derechos comerciales, como sucede con el Día Mundial de Llevar tu Perro al Trabajo, impulsado por la asociación estadounidense Pet Sitter International, tal como ha señalado EFE Verifica. También existen entidades sectoriales que han promovido jornadas como el Día Mundial del Huevo, pensadas tanto para resaltar los beneficios de estos productos como para dinamizar la industria correspondiente.

Estas celebraciones pueden tener también un origen lúdico o social, dando lugar a fechas tan variadas como el Día Mundial de la Pizza (9 de febrero), el Día Mundial de Hablar como un Pirata (19 de septiembre) o el Día del Orgullo Zombie (4 de febrero). Como puede verse, está garantizado que cada persona tenga al menos un día mundial sobre algunos de sus gustos o intereses.

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