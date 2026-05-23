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Cronómetros, récords y cubos de Rubik: así es el torneo que acoge Liérganes (Cantabria)

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Celia Agüero Pereda

Liérganes (Cantabria), 23 may (EFE).- Más de 60 jóvenes llegados de distintos puntos de España y del extranjero convierten este fin de semana al pueblo cántabro de Liérganes en uno de los epicentros nacionales del 'speedcubing', una competición oficial en la que los participantes tratan de resolver en el menor tiempo posible distintos rompecabezas giratorios, entre ellos el popular cubo de Rubik.

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El encuentro, organizado por la Asociación Española de Speedcubing y EuskalCubing, forma parte del calendario oficial de la World Cube Association (WCA), el organismo internacional que regula este tipo de campeonatos en todo el mundo.

Durante este sábado y mañana domingo, el colegio Eugenio Perojo de Liérganes reúne a competidores procedentes de Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Asturias, Francia y Perú en una cita que, aunque gira alrededor de la velocidad y la precisión, respira también ambiente familiar y de convivencia.

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Desde primera hora de la mañana del sábado, las mesas del colegio se llenaron de cronómetros, cubos de colores y nervios contenidos.

Entre rondas y aplausos, los participantes se enfrentan a pruebas tan variadas como el cubo clásico 3x3, el 2x2, el 4x4, el Megaminx, el Pyraminx, el Skewb, el Square-1 o el Clock.

Mismas condiciones para todos

En una entrevista con EFE, Rubén López, miembro de la junta directiva internacional de la WCA, delegado español y uno de los responsables de apoyo a la organización, destaca el carácter abierto de este tipo de competiciones.

"Todo el mundo compite bajo las mismas condiciones. Hombres, mujeres, niños, mayores o personas con discapacidad", explica López mientras se está celebrando el campeonato.

Asegura que una de las cosas más bonitas del 'speedcubing' es que no hay elitismos, compiten todos igual y "terminan siendo amigos".

López recuerda además que los resultados obtenidos en Liérganes tienen validez oficial y pasan a formar parte de los ranking internacionales de la WCA.

"Alguien puede venir aquí y conseguir un récord nacional o incluso mundial", señala.

Tras el Open celebrado en Torrelavega en 2023, Liérganes se convierte en la segunda sede cántabra en albergar un campeonato oficial y, además, el próximo mes de diciembre Barakaldo (Bizkaia) acogerá el Campeonato de España, que regresará al norte del país una década después.

Detrás de la organización local está Irene Rábago, una joven cántabra de 17 años que lleva compitiendo desde los once y que, después de recorrer distintos puntos de España participando en campeonatos, decidió impulsar una prueba en su propia comunidad.

"Me lo paso superbien en todas las competiciones y pensé que tenía que hacerse una en Cantabria", explica.

La idea llevaba rondándole cerca de dos años hasta que encontró en el colegio Eugenio Perojo el lugar adecuado para convertirla en realidad.

Más allá de las clasificaciones y las medallas, muchos de los asistentes destacan el componente social del evento, ya que algunos llegan desde otras comunidades autónomas e incluso desde Francia atraídos tanto por la competición como por la oportunidad de conocer nuevos lugares y compartir una afición común.

Las pruebas continuarán durante todo el fin de semana y culminarán mañana domingo con las finales, cerrando la jornada la esperada prueba de cubo 3x3. EFE

ca/ppc/ram

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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