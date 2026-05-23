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Duelo clave para sellar la salvación

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Cádiz/Leganés (Madrid), 23 may (EFE).- El Cádiz afronta este domingo una jornada clave en la lucha por la permanencia con la visita del Leganés al estadio JP Financial, en un encuentro que puede dejar prácticamente resuelta la continuidad de ambos clubes en LaLiga Hypermotion.

A falta de dos partidos para el cierre del campeonato, el conjunto gaditano mantiene una ventaja de tres puntos sobre la zona de descenso que marcan Huesca y Mirandés y depende de sí mismo para evitar complicaciones en la recta final.

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El equipo dirigido por Imanol Idiakez llega al compromiso después de sumar un empate en Castellón que le permitió conservar la distancia respecto a sus perseguidores directos.

La igualdad en la parte baja de la clasificación mantiene todavía abiertas varias combinaciones, aunque el Cádiz afronta la jornada con una situación más favorable que la de otros equipos implicados en la pelea por la salvación.

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En el apartado deportivo, el técnico cadista volverá a contar con las bajas de los lesionados Isaac Carcelén, Javier Ontiveros, Iuri Tabatadze y Joaquín González, a los que se han unido el capitán Jesús Fernández 'Suso' y el delantero Roger Martí.

La principal novedad pasa por el regreso de Iker Recio, disponible nuevamente para reforzar el centro de la zaga en un momento decisivo de la Liga.

En el caso del Leganés las cuentas son claras, con un empate le vale para lograr el objetivo y no tener que depender en la última jornada de lo que suceda en el enfrentamiento que deberá medirle contra el Mirandés, otro rival directo, como locales en el estadio Ontime Butarque.

Los de Igor Oca, que llevan toda la temporada en la parte baja de la tabla pese a ser recién descendidos, podían haber dejado ya hechos los deberes en el arranque de la semana, durante la visita del Huesca el pasado lunes. Sin embargo ambos conjuntos empataron a cero y con ello aplazaron su agonía al menos una jornada más.

Por todo ello el técnico declaró en la previa que no existe espacio para la palabra tranquilidad y que no pueden salir a empatar, pese a dar por bueno ese punto en caso de conseguirlo, porque podrían tener que acabar jugándoselo todo a una carta, algo que nadie en el club quiere.

De hecho la entidad es tan consciente de la importancia de la visita al feudo gaditano que ha puesto de su parte para que a los suyos no les falte apoyo en la grada, ofreciendo la posibilidad de viajar y acudir gratis al partido a los socios con las 380 entradas que ha puesto a su disposición el rival.

En lo que respecta al plantel, los blanquiazules solo llegan con dos bajas, ambas en defensa, la del lateral derecho Marcos Leiva y la del central Jorge Sáenz, ambos lesionados. Por contra recupera al centrocampista Gonzalo Melero tras perderse por problemas físicos los últimos encuentros.

- Alineaciones probables:

Cádiz: David Gil; Díaz, Pelayo, Recio, Arribas o Climent; Kouamé, Ortuño, Diarra, Cordero, Lucas Pérez; y García Pascual.

Leganés: Soriano; Lalo Aguilar, Marvel, Miquel, Rubén Peña; Diawara, Cissé; Duk, Dani Rodríguez, Juan Cruz; y Álex Millán.

Estadio: JP Financial.

Hora: 18.30. EFE

jsb/cb-cmg/jap

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