Espanyol y Real Sociedad cambian medio once en su partido en el RCDE Stadium

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 23 may (EFE).- El Espanyol presenta siete novedades en su once inicial en el partido de esta sábado a las 21:00 horas contra la Real Sociedad en el RCDE Stadium, mientras que el cuadro vasco cuenta con seis caras nuevas.

El entrenador blanquiazul, Manolo González, ha apostado por dar entrada a los siguientes futbolistas: Fortuño, Rubén Sánchez, Calero, Terrats, Jofre Carreras, Antoniu Roca y Roberto Fernández.

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De esta forma, el Espanyol empezará el duelo con Fortuño; Rubén Sánchez, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Edu Expósito Jofre, Antoniu Roca; Ramón Terrats y Roberto Fernández.

El equipo titular de Real Sociedad, por su parte, tiene seis novedades. Destacan los canteranos Ochieng y Beitia, además de Aramburu, Sergio Gómez, Yangel Herrera y Sucic.

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El conjunto visitante arrancará con Remiro; Aramburu, Beitia, Zubeldia, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Turrientes, Sucic, Ochieng; Carlos Soler y Oskarsson. EFE

dpb/jl

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