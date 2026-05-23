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Chus Bueno, sobre la NBA Europa: "Estamos intentando ver qué es lo da sentido para todos"

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Atenas, 23 may (EFE).- El español Chus Bueno, director general de la Euroliga, afirmó que mantienen buenas relaciones con la NBA y que están trabajando para encontrar la solución que tenga sentido para todos en el futuro del baloncesto europeo, en un contexto marcado por las conversaciones sobre una liga profesional paneuropea.

"Tenemos buenas relaciones con NBA, hablamos varias veces a la semana, y estamos intentando ver qué es lo que puede dar sentido para todos. El baloncesto europeo tiene una religión, valores, una cultura que queremos que se respete" afirmó a los medios en Atenas, entre ellos EFE, con motivo de la Final a Cuatro.

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"Ellos lo saben, no quiero decir que no las sepan, ellos quieren hacer algo que realmente tenga en cuenta todo eso", dijo.

Bueno, que jugó en el Barça, el Valencia y el Ferrys Llíria de la ACB entre 1988 y 1994, señaló que la NBA trae "un ángulo muy comercial, muy americano".

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"Si lo acoplamos bien, puede ser muy útil también en el balance europeo, y tiene un mundo de posibilidades que, si podemos hacerlo juntos, yo creo que es la mejor forma de maximizar el potencial del baloncesto", concluyó.

La NBA y la FIBA trabajan en la creación de una nueva liga paneuropea que podría comenzar en octubre de 2027 con 16 equipos, doce de ellos con plaza fija, y han mantenido conversaciones con clubes históricos como el Real Madrid o el Barcelona.

El comisionado Adam Silver ha defendido que el desembarco en Europa debería hacerse en alianza con la Euroliga y complementando las ligas nacionales.

En los últimos meses se han producido reuniones entre Euroliga, NBA y FIBA, en un momento clave para definir si el futuro pasa por la cooperación o por la competencia directa entre ambos modelos. EFE

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EFE

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