Aspas y Azpilicueta, titulares en el Celta-Sevilla

Vigo, 23 may (EFE).- La titularidad de Iago Aspas, quien esta semana anunció que alargará una temporada más su carrera profesional, es la gran novedad en la alineación del Celta para medirse esta noche al Sevilla, con el que el defensa César Azpilicueta se despedirá como titular.
Claudio Giráldez únicamente sorprende con Borja Iglesias como delantero centro en lugar de Ferran Jutglá. Por detrás, Aspas y Williot Swedberg ocuparán las bandas.
Por su parte, Luis García Plaza sitúa a Isaac Romero como delantero centro y apuesta por Agoumé, Peque y Sow en el centro del campo, con Azpilicueta acompañando a Kike Salas en el centro del eje.
Alineaciones:
Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Moriba, Fer López, Carreira; Aspas, Williot y Borja Iglesias.
Sevilla: Nyland; Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Peque, Sow; Alexis, Oso e Isaac. EFE
dmg/apa
