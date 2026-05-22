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Yeremi Pino: "Estoy más nervioso por la lista que por la final"

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Londres, 22 may (EFE).- Yeremy Pino, jugador del Crystal Palace e internacional español, reconoció estar más nervioso por ver si entra en la lista de España para el Mundial de 2026 que por la final de la Liga de Conferencia, en la que su equipo se medirá al Rayo Vallecano.

"Estoy nervioso por ver si me llaman. Es muy difícil entrar en una lista de 26 en España porque hay grandes jugadores. España es una de las candidatas a ganar el trofeo y espero estar ahí. Si no apoyaré al equipo desde casa", afirmó el canario a la Agencia EFE.

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Luis de la Fuente, seleccionador español, anunciará la convocatoria definitiva el próximo lunes, y Pino dejó claro que, en caso de entrar en la lista, está dispuesto a jugar en cualquier posición.

"El míster sabe que puedo jugar en ambas bandas, por dentro y de segundo punta. Si me lleva estoy a su disposición para jugar de lateral derecho si hace falta. Lo mejor para el equipo lo sabe Luis (de la Fuente) y lo que venga vendrá", señaló.

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El atacante también aprovecho para mandar un mensaje de apoyo a Fermín López y Ander Barrenetxea, que no podrán estar en la cita mundialista por lesión.

"Un fuerte apoyo para Fermín y Barrenetxea. Estamos con ellos y seguro que volverán muy fuertes", aseguró.

Yeremy, que debutó con la selección absoluta en octubre de 2021, ya fue convocado el Mundial de Catar 2022, en el que España cayó eliminada en octavos de final ante Marruecos en la tanda de penaltis, aunque no dispuso de minutos.

A sus 23 años, ha sido convocado en los tres últimos parones internacionales y acumula 21 partidos con la selección absoluta, en los que ha marcado cuatro goles.

"Entiendo el entusiasmo de la gente porque en los últimos años hemos hecho un gran trabajo y cosas muy importantes como ganar la Europa. Hemos hecho un buen grupo y una familia y los resultados están ahí. Hemos estado muchos partidos sin perder y la ilusión se entiende", explicó.

España, campeona de la Eurocopa en 2024, solo ha sufrido una derrota en sus últimos 28 partidos y afrontará el Mundial de 2026 encuadrada en el grupo H junto a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. EFE

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EFE

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