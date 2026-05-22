Temas del día de EFE España del viernes 22 de mayo de 2026 (13:30 horas)

PLUS ULTRA

Madrid - El "lugarteniente" de Zapatero pactó comisión del 3% por el plan de Hard Rock en Tarragona

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(Texto enviado a las 11:47; 581 palabras)

- La mujer de Zapatero comparte con él una cuenta que ingresó 1,5 millones entre 2020 y 2025

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(Texto enviado a las 11:00; 611 palabras)

- Los registros del caso Plus Ultra: una caja fuerte de Zapatero, móviles y agendas

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(Texto enviado a las 12:40; 326 palabras)

- El Gobierno reitera su "confianza" en Zapatero ante los "simples indicios" del caso Plus Ultra

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(Texto enviado a las 12:40; 552 palabras) (Foto) (Vídeo)(Audio)

- Yolanda Díaz insta al PP a ser "valiente" y presentar una moción de censura

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(Texto enviado a las 12:48; 465 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

LOBBIES REGULACIÓN

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Madrid - La imputación de Zapatero sacude a los 'lobbies', que reclaman reglas claras.

(Texto enviado a las 7:45; 835 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8005669716)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - El Tribunal Supremo estudia en varias vistas si frena de manera cautelar la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno, en atención a varios recursos, entre ellos el de la Comunidad de Madrid.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

- El Gobierno comunica al Supremo que ha recibido 549.596 solicitudes para la regularización

(Texto enviado a las 12:47; 189 palabras) (Foto) (Vídeo)

PRESUPUESTOS CATALUÑA

Barcelona - El Govern catalán aprueba el proyecto para un presupuesto de unos 50.000 millones en 2026

(Texto enviado a las 11:09; 376 palabras) Foto) (Vídeo) (Audio)

JUVENTUD EMANCIPACIÓN

Madrid - Los jóvenes tienen que endeudarse para irse de casa: el 98 % del sueldo va al alquiler

(Texto enviado a las 6:05 horas; 836 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8022163324)

CÁNCER MAMA

Madrid - Sólo 3 comunidades creen tener personal suficiente para hacer cribados de mama efectivos

(Texto enviado a las 7:31; 824 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023234594)

Santiago de Compostela (A Coruña) - María Varela: Mi cáncer de mama muy avanzado me empujó a pedir el adelanto de los cribados. Miguel López Golán

(Texto enviado a las 8:14; 703 palabras) (Foto)

SERIES ESTRENOS

Madrid - El cineasta Pol Rodríguez se venga de la especulación inmobiliaria con la serie 'Ravalear". Esperanza Ronda

(Texto enviado a las 9:15; 659 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MUSEO GEOMINERO

Madrid - El Museo Geominero celebra su centenario convertido en estrella de Instagram. Inma Tapia

(Texto enviado a las 8:30;775 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

DÍA BIODIVERSIDAD

Madrid - La conservación como arma para evitar la extinción de ballenas, águilas y flora endémica

(Texto enviado a las 9:00; 657 palabras)(Recursos de archivo en EFEServicios 8005669716)

- Nueva web facilitará el conocimiento de Lista Roja Nacional de especies, con 428 amenazadas

(Texto enviado a las 11:36; 566 palabras) (Texto)

ARTE EXPOSICIÓN

Santander.- Los dibujos de Marisol Escobar, en Santander, para captar a la artista que evitó etiquetas

(Texto enviado a las ; palabras) (Foto) (Vídeo)

TIEMPO FIN SEMANA

Madrid - "Tiempo de pleno verano" en España para el fin de semana salvo el norte, con tormentas

(Texto enviado a las 11:52; 599 palabras) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES

PLAN VIVIENDA

Madrid - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reúne con agentes sociales para abordar su participación en el despliegue del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 después de que las comunidades autónomas lo hayan avalado por unanimidad.

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BAD BUNNY

Barcelona - El cantante puertorriqueño Bad Bunny inicia su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS' en Europa con su primer concierto en el Estadi Olimpic de Barcelona, al que seguirá otro el sábado en el mismo recinto y otros diez en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid del 30 de mayo al 15 de junio, para los que ha vendido más de 600.000 entradas.

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PRADO EXPOSICIÓN

Madrid - El Museo del Prado presenta la exposición 'A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420)', que muestra cómo los modelos del Trecento italiano fueron asimilados y reformulados por los artistas hispanos, que dio lugar a un lenguaje visual híbrido, sofisticado y de gran originalidad.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

17:30h.- Gandia (Valencia).- PARTIDOS PSPV.- La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, inaugura las jornadas sectoriales de los socialistas valencianos sobre salud mental y sanidad pública. Plaça de les Escoles Pies, 7. (Texto)

18:00h.- Madrid.- FELIPE GONZÁLEZ.- El Centro Ana Frank Argentina para América Latina y la Organización de Estados Iberoamericanos entregan el Premio Ana Frank al expresidente del Gobierno Felipe González. OEI. c/ Bravo Murillo, 38. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- València.- PARTIDOS PP.- El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps protagoniza un acto con simpatizantes. Edificio Veles e Vents, La Marina. (Texto) (Foto)

20:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, clausuran el acto para hacer balance del tercer año de legislatura. Parque de Berlín. (Texto) (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

23:30h.- Torrejón de Ardoz (Madrid).- FUERZAS ARMADAS.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, recibe al personal procedente de Líbano integrante de la tercera rotación de BRILIB XLIV. Base aérea.

SOCIEDAD

20:30h.- Segovia.- PREMIO PERIODISMO.- Acto de entrega de la XLI edición del Premio de Periodismo ‘Cirilo Rodríguez’. Parador. (Texto) (Foto)

CULTURA

20:00h.- Barcelona.- BAD BUNNY.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny ofrece el primer concierto en España de su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'. Asiste el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Estadi Olímpic Lluis Companys. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:30h.- Villafranca de los Barros (Badajoz).- ENCUENTRO ARTE.- IV Encuentro de Creadores ‘Valores con Arte’, en el que participan el polifacético rapero y actor El Langui, la cantautora Cira, el músico Duende Josele y el pianista y compositor Pedro Calero. Colegio San José.

21:30h (20:30 hora local).- La Laguna (Tenerife).- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto del cantante Nacho Vegas dentro de la gira de presentación de su nuevo trabajo, ‘Vidas semipreciosas’. Teatro Leal.

EFE

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