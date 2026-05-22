Un peregrino británico muere tras caer a un río en Navarra: habría intentado cruzarlo por un puente improvisado

El puente románico de Puente la Reina. (Turismo Navarra)

Un peregrino inglés de 64 años ha fallecido tras caer al río Robo a su paso por la localidad navarra de Puente la Reina-Gares. La Policía Foral investiga las circunstancias de la muerte del hombre, cuyo cuerpo sin vida fue hallado este viernes alrededor de las 9:00 horas por un vecino de la zona, que alertó a los servicios de emergencia.

Según las primeras informaciones, el peregrino se encontraba en la parte trasera del albergue El Peregrino y del Hotel Jakue, dos puntos habituales de paso y alojamiento para quienes realizan el Camino de Santiago. El cuerpo fue localizado cerca de la orilla del río a la salida de Puente la Reina-Gares en dirección a Pamplona.

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Todo apunta a que el hombre habría intentado cruzar un pequeño puente improvisado, formado por troncos y situado a unos tres metros sobre el cauce del río. En ese momento, habría resbalado y caído al agua.

Además, el peregrino llevaba varias horas desaparecido. Según informa Diario de Navarra, el hombre no acudió a dormir al alojamiento que tenía reservado, lo que había comenzado a generar preocupación entre las personas de su entorno.

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Lugar del fallecimiento del peregrino. (Europa Press)

Tras la llamada del vecino que encontró el cuerpo, hasta el lugar de los hechos se desplazaron un médico de guardia, efectivos de Bomberos de Navarra, agentes de la Policía Foral y una ambulancia. A su llegada, los servicios de emergencia únicamente pudieron certificar el fallecimiento del peregrino.

La Policía Foral ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso. Además, el caso permanece judicializado mientras continúan las diligencias.

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Otro peregrino falleció en abril a las puertas de Santiago

La muerte del hombre británico en Navarra recuerda a otros sucesos ocurridos en los últimos meses en distintas rutas del Camino de Santiago. El pasado 17 de abril, otro peregrino perdió la vida a la entrada de Santiago de Compostela mientras realizaba el Camino.

El fallecimiento se produjo en la rúa do Beado, a su paso por O Milladoiro, después de que el viajero sufriese una indisposición. Tras recibirse el aviso, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, de la Policía Local y del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aunque los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

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Camino de Santiago, en una imagen de archivo. (RTVE)

La Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago recuerda cada año a los peregrinos y personas vinculadas al mundo jacobeo fallecidas durante la ruta o relacionadas con ella a través de un espacio ‘In Memoriam’ publicado en su página web. “Desde las asociaciones recordamos a los peregrinos y amigos jacobeos que a lo largo de este año han fallecido en la plenitud de su peregrinación a la tumba del Beati Sancti Iacobi”, señala la organización.

En el listado de 2025 aparecen varios peregrinos fallecidos en pleno Camino, entre ellos un peregrino neozelandés de 78 años hallado muerto en un albergue de Rodeiro (Pontevedra), un peregrino alemán de 58 años que sufrió un infarto mientras recorría el trayecto o un peregrino francés de 71 años que murió entre Saint-Jean-Pied-de-Port y Roncesvalles.

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