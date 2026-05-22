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El inglés se afianza en Infantil y el 84 % del alumnado de 3 a 6 años lo estudia

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Madrid, 22 may (EFE).- La enseñanza de al menos una lengua extranjera es obligatoria en Primaria, Secundaria y Bachillerato, y el inglés lo estudia el 100 % del alumnado, pero cada vez está más extendido en el segundo ciclo de Educación Infantil y en el curso 2024-2025, el 84 % de los niños de 3 a 6 años lo practicaba.

No obstante, también hay porcentajes importantes de alumnado que cursa una segunda lengua extranjera optativa, habitualmente el francés y en Primaria esta cifra es del 14 %, en la ESO del 38 % y en Bachillerato del 13,6 %.

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De esta forma se desprende de la Estadística de las Enseñanzas no Universitarias de lenguas extranjera publicada este viernes por el Ministerio de Educación, y que señala que seis de cada diez alumnos de Primaria y la mitad del de secundaria ha participado el curso pasado en alguna experiencia educativa que utiliza una lengua extranjera como lengua de enseñanza.

El 58 % de los centros que imparten Primaria tienen alguna experiencia de utilización de un idioma extranjero como lengua de enseñanza y el 59 % de los que imparten ESO.

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El aprendizaje del inglés en la etapa de 3 a 6 años se ha incrementado en dos puntos en los últimos diez años, al pasar del 82 % de alumnado que tenía contacto con este idioma en 2014-2015 al 84 % en 2024-2025.

En nueve comunidades autónomas (Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Cantabria, la Rioja y Castilla y León) el 100 % de los niños de 3 a 6 años practican inglés.

Los porcentajes más reducidos se dan en Andalucía (58,5 %) y Cataluña (61,8 %).

La enseñanza de una segunda lengua extranjera, como el francés, comienza a ser significativa en algunas comunidades, especialmente en Canarias, donde la cursan el 36,2 % del alumnado, en Andalucía, el 33 %, en la Región de Murcia, el 32,4 %, en Aragón, el 27 % y en Extremadura, el 26 %.

Otras tres comunidades superan el 10 %, estando el resto por debajo de esta cifra.

En cuanto a las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial, su alumnado asciende en el curso 2024-2025 a 332.571, de los que 208.206 son de lengua inglesa, incluyendo el régimen a distancia. EFE

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