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La Abogacía vería un "drama" no aprobar la 'pasarela' de mutualistas a la Seguridad Social

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Madrid, 22 may (EFE).- El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín, ha advertido de que sería un "drama" no aprobar la ley que termina con la jubilación alternativa de las mutualidades profesionales en 2028 y regula las condiciones para pasar las aportaciones de los mutualistas a la Seguridad Social.

Salvador González Martín ha sido preguntado en rueda de prensa por la decisión adoptada este miércoles por la Comisión de Trabajo del Congreso de aplazar una semana, hasta el próximo martes, la votación sobre la proposición de ley que regula la conocida como 'pasarela' al régimen de trabajadores autónomos (RETA) de la Seguridad Social.

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El mutualismo ha sido un sistema mayoritario entre abogados, procuradores o arquitectos, quienes llevan años reclamando la articulación de una 'pasarela' que les permita pasar a la Seguridad Social sus aportaciones a la mutualidad.

Por ello el presidente de la Abogacía ha manifestado que confía en que se apruebe y ha advertido: "No quiero pensar otra cosa porque sería un drama que generaría frustración en miles de profesionales".

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Ha dicho que le ha trasladado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la importancia de esta ley y "la justicia de esta medida". "Las dudas pueden asaltar pero todas las señales indican que puede salir", ha recalcado.

En la comparecencia ante los periodistas González Martín ha informado igualmente de otros asuntos de los que también ha dado cuenta este viernes ante el Pleno del Consejo General de la Abogacía como la puesta en marcha de una campaña contra los bulos, la desinformación, los engaños y el intrusismo en redes sociales por parte de personas que ofrecen servicios de abogado sin serlo.

"Nos hacemos eco de la quejas que llegan a los colegios sobre este problema que se va incrementando cada año en todas las profesiones pero especialmente en la abogacía", ha comentado Salvador González Martín, que ha mostrado su preocupación porque "son las personas vulnerables las más afectadas por estos engaños".

Además ha estimado que hay que reflexionar sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la justicia ya que "tiene muchas potencialidades pero también riesgos sobre los que hay que reflexionar" para una posible regulación.

González Martín se ha congratulado por el hecho de que España vaya a ratificar el Convenio Europeo para la Protección de la Abogacía. "Treinta países han firmado antes que nosotros, se podía haber hecho más rápido pero será inminente", ha apuntado.

Asimismo, ha informado de que el ministro de Justicia le ha manifestado que entre las iniciativas que quiere aprobar el Gobierno en breve se encuentra el anteproyecto de la nueva ley de asistencia jurídica gratuita. EFE

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EFE

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