Ruiz: "Tenerife es un equipo acostumbrado a ganar y a jugar buen baloncesto"

Granada, 22 may (EFE).- El entrenador del Covirán Granada, Arturo Ruiz, quiere que el partido que su equipo juegue este sábado ante el La Laguna Tenerife sea “una fiesta de despedida”, tras el descenso matemático del equipo a Primera FEB, y resaltó que el cuadro insular "es un equipo acostumbrado a ganar y a jugar buen baloncesto".

Ruiz comentó este viernes en rueda de prensa que su equipo está “entrenando muy bien” esta semana y que ha visto “reacción en los jugadores” tras la dura derrota del pasado domingo ante el Baskonia (121-85).

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“Queremos ofrecer una victoria más a nuestra afición, darle las gracias por el apoyo y despedirnos con un triunfo. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido”, expuso.

Ruiz calificó el choque ante los tinerfeños como “una fiesta de despedida hasta septiembre” y pidió a los suyos que se esfuercen para “ganar los dos partidos que quedan esta temporada”.

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“Espero el mejor Tenerife, es un equipo acostumbrado a ganar y a jugar un buen baloncesto. Ante el Barça y el Joventut hizo dos partidazos y está retomando su nivel. Además, necesita la victoria para clasificarse para las eliminatorias de ascenso”, comentó sobre el rival.

Ruiz incidió en que “Tenerife es un equipo con jugadores de gran nivel que leen muy bien las defensas”, por lo que, “aunque tengan bajas, tienen plantilla suficiente para ganar a cualquiera”.

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El entrenador del Covirán Granada citó como claves del choque ante los insulares “minimizar los errores, imponer nuestro ritmo y no el que ellos quieran poner y jugar muy físico y con la máxima energía posible”.

“Tenemos que jugar con nuestra identidad habitual para luchar por la victoria. Espero al mejor Tenerife y hay que estar preparados para ganar al mejor Tenerife”, sentenció.

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Ruiz reconoció que “no cambia” el planteamiento por la lesión del visitante Marcelinho Huertas y ve a los suyos “centrados en dar el cien por cien”. EFE

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