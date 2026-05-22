Espana agencias

Osasuna se conjura con su afición antes de la final por la permanencia en Getafe

Guardar
Google icon

Pamplona, 22 may (EFE).- La plantilla del Club Atlético Osasuna ha realizado su último entrenamiento, antes de jugarse la permanencia en Getafe, delante de sus seguidores en El Sadar en una sesión que ha servido como conjuro entre equipo y afición antes de disputar un encuentro clave para el futuro del conjunto navarro.

Tras la rueda de prensa del entrenador, Alessio Lisci, hacia las 17:30 horas, el estadio ha abierto sus puertas para albergar a miles de aficionados que han querido trasmitir su apoyo al equipo cuando quedan algo más de 24 horas para que peleen por mantenerse un año más en Primera.

PUBLICIDAD

Los jugadores han pisado el césped a las 18:00 horas y han sido ovacionados por una afición entregada. Todos ellos han dejado claro que "Osasuna nunca se rinde" y han pedido a los rojillos que no les fallen este sábado en Getafe.

Toda la sesión ha transcurrido entre los cánticos de un Graderío Sur lleno, que con bombos, banderas, bengalas y petardos, han animado sin parar a los jugadores de Alessio Lisci.

PUBLICIDAD

En una temporada atípica para los navarros, donde hace pocas semanas se hablaba de la opción de competir por la clasificación europea, los aficionados son los que no han fallado. Ante las dudas que genera el equipo, que ha perdido los últimos cuatro partidos y se ha complicado la permanencia, los seguidores han vuelto ha demostrar que, en la categoría que sea, seguirán apoyando al club.

En lo deportivo, Víctor Muñoz no ha entrenado con el grupo y, según ha apuntado Lisci, no participará mañana. Mientras, Raúl Moro ha participado en parte de la sesión.

Al final de la sesión, los jugadores y el cuerpo técnico se han acercado a Graderío Sur, donde han cantado junto con la afición. Kike Barja ha tomado la palabra y se ha dirigido a los aficionados en un último mensaje de unión para afrontar el partido más importante de la temporada.

Una ovación y una vuelta de agradecimiento de los jugadores han puesto el cierre a una sesión de una hora en la que la afición se ha despedido cantando "rojillos hasta la muerte". EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Wendie Renard: "El Barcelona es favorito"

Infobae

Hegerberg: "Somos los dos equipos que más merecemos estar en la final"

Infobae

Giráldez: "Lo que no ha cambiado en el Barcelona es la identidad"

Infobae

Eulálio: "Mañana llega una etapa dura, pero lo voy a dar todo"

Infobae

Nando De Colo se despide de la Euroliga: "No tengo palabras, ahora hay mucha emoción"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

El juez Calama solicita a Estados Unidos información sobre los investigados en el caso Plus Ultra

Rechazada la petición de un padre para que su hija menor trans, de 12 años, sea restituida a Italia: la Justicia considera que su voluntad de no retorno es madura y relevante

Isabel Díaz Ayuso revalidaría su mayoría absoluta en las elecciones de la Comunidad de Madrid de 2027 con dos escaños más

Bruselas se desmarca del rescate de Plus Ultra: España no necesitó la aprobación europea porque el pago no superó los 250 millones

ECONOMÍA

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

La presidenta del Banco Central Europeo advierte de que la inflación en la eurozona persistiría incluso si se reabriera el estrecho de Ormuz

La Unión Europea obligará a los países en desarrollo a readmitir a migrantes deportados para poder comercializar con el bloque

Amancio Ortega pagará una deuda millonaria al restaurante escocés más antiguo de Glasgow para su reparación: el local estima pérdidas de 913.000 euros

Caso Zapatero: los técnicos de Hacienda exigen prohibir a los expolíticos ser lobistas y mano dura contra la corrupción y las puertas giratorias

DEPORTES

La mala temporada del Real Madrid se lleva por delante a sus internacionales para el Mundial 2026: Camavinga, Trent, Carvajal… ¿y Huijsen?

La mala temporada del Real Madrid se lleva por delante a sus internacionales para el Mundial 2026: Camavinga, Trent, Carvajal… ¿y Huijsen?

Arturo Valls revela el equipo de fútbol que se planteó comprar con David Broncano: “Capital de provincia además...”

El dilema de Álex Sánchez y su padre Míchel: cara a cara en una final por la salvación

Riquelme obtendrá el aval necesario de un banco de Andorra y otro de Canadá para las elecciones del Real Madrid y luchará contra Florentino Pérez

Guardiola se despide del Manchester City: “No tengo planes para entrenar por un tiempo, pero necesito dar un paso atrás”