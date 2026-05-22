Osasuna se conjura con su afición antes de la final por la permanencia en Getafe

Pamplona, 22 may (EFE).- La plantilla del Club Atlético Osasuna ha realizado su último entrenamiento, antes de jugarse la permanencia en Getafe, delante de sus seguidores en El Sadar en una sesión que ha servido como conjuro entre equipo y afición antes de disputar un encuentro clave para el futuro del conjunto navarro.

Tras la rueda de prensa del entrenador, Alessio Lisci, hacia las 17:30 horas, el estadio ha abierto sus puertas para albergar a miles de aficionados que han querido trasmitir su apoyo al equipo cuando quedan algo más de 24 horas para que peleen por mantenerse un año más en Primera.

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Los jugadores han pisado el césped a las 18:00 horas y han sido ovacionados por una afición entregada. Todos ellos han dejado claro que "Osasuna nunca se rinde" y han pedido a los rojillos que no les fallen este sábado en Getafe.

Toda la sesión ha transcurrido entre los cánticos de un Graderío Sur lleno, que con bombos, banderas, bengalas y petardos, han animado sin parar a los jugadores de Alessio Lisci.

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En una temporada atípica para los navarros, donde hace pocas semanas se hablaba de la opción de competir por la clasificación europea, los aficionados son los que no han fallado. Ante las dudas que genera el equipo, que ha perdido los últimos cuatro partidos y se ha complicado la permanencia, los seguidores han vuelto ha demostrar que, en la categoría que sea, seguirán apoyando al club.

En lo deportivo, Víctor Muñoz no ha entrenado con el grupo y, según ha apuntado Lisci, no participará mañana. Mientras, Raúl Moro ha participado en parte de la sesión.

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Al final de la sesión, los jugadores y el cuerpo técnico se han acercado a Graderío Sur, donde han cantado junto con la afición. Kike Barja ha tomado la palabra y se ha dirigido a los aficionados en un último mensaje de unión para afrontar el partido más importante de la temporada.

Una ovación y una vuelta de agradecimiento de los jugadores han puesto el cierre a una sesión de una hora en la que la afición se ha despedido cantando "rojillos hasta la muerte". EFE

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(foto)(vídeo)