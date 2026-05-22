Hegerberg: "Somos los dos equipos que más merecemos estar en la final"

Oslo, 22 may (EFE).- La delantera noruega Ada Hegerberg ha señalado este viernes, en la víspera de la final de la Liga de Campeones femenina ante el Barcelona, que ambos equipos son, por trayectoria, los que más méritos han hecho para disputar el partido por el título.

"Somos los dos equipos que más méritos hemos hecho para estar en esta final, los dos mejores de Europa, y espero que podamos ofrecer un gran espectáculo para la afición", ha afirmado la ganadora del Balón de Oro en 2018.

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Desde la sala de prensa del Ullevaal Stadion, Hegerberg -que disputará su duodécima final europea y busca su noveno título continental- ha mostrado su respeto hacia el conjunto azulgrana, aunque ha confiado en las fortalezas del Olympique de Lyon para luchar por el trofeo.

"Hay muchísimo trabajo detrás, tanto a nivel individual como colectivo, y tenemos que aprovechar esta oportunidad al máximo. Vamos a ser muy serias en eso. Mañana lo daremos todo para intentar ganar este título", ha añadido.

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En la misma línea, la internacional noruega ha destacado la importancia de que su país acoja una final con las 28.000 localidades agotadas, un evento que considera "un paso enorme" para inspirar a las nuevas generaciones.

"Que este tipo de partidos se jueguen en Noruega es muy importante para las nuevas generaciones. Es un impulso enorme, puede motivar mucho a las jóvenes y ayudar al crecimiento del fútbol. En el futuro es clave seguir invirtiendo en el deporte. Mañana será un día muy especial para el fútbol noruego y una tarde que no se olvidará fácilmente", ha concluido. EFE.

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