Wendie Renard: "El Barcelona es favorito"

Oslo, 22 may (EFE).- La capitana del Olympique de Lyon, Wendie Renard, ha señalado este viernes, en la víspera de la final de la Liga de Campeones femenina ante el Barcelona, que a pesar del peso de la historia y los ocho títulos continentales que avalan al conjunto francés, el cuadro catalán "es favorito".

"El Barcelona es el favorito. Mañana será un reto, un desafío: es un equipo fabuloso, con jugadoras de talla mundial, y sabemos perfectamente lo que nos espera", ha apuntado la defensa francesa.

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Desde la sala de prensa del Ullevaal Stadion, Renard ha reconocido que a estas alturas de la temporada, con un título en juego, "existe presión", especialmente porque el Lyon no conquista el cetro continental desde 2022, aunque ha asegurado que su equipo dispone de "gran grupo" para contrarrestar las virtudes del conjunto catalán.

"Estamos trabajando en diferentes variantes tácticas. Nuestro plan de partido se ajusta mucho al rival, pero siempre intentamos imponer nuestras señas de identidad en todas las fases del juego: con balón, sin balón y en las transiciones", ha concluido. EFE

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