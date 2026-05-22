79-61. El Olympiacos no perdona al Fenerbahce

Carlos Expósito

Atenas, 22 may (EFE).- El Olympiacos se exhibió este viernes en Atenas para sellar su pase a la final de la Euroliga, en la que se enfrentarán al Real Madrid o Valencia Basket, tras superar de principio a fin al Fenerbahce, vigente campeón, en un duelo en el que hicieron valer su condición de favorito ante una marea roja en las gradas (79-61).

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Desde las horas previas al partido, los griegos tomaron las calles de la capital para un duelo de gigantes, entre el favorito y líder de la fase regular, Olympiacos, y el Fenerbahce, que defendía título. Las gradas del OAKA se tiñeron mayoritariamente de rojo, aprovechando la localía en Atenas.

El recinto estalló cuando, tras dos minutos y medio y varios intentos fallidos desde la esquina por ambos equipos, Thomas Walkup, uno de los grandes líderes del Olympiacos, abrió el marcador. Los primeros minutos se convirtieron en una fiesta para el equipo rojiblanco, que se adelantó con un parcial de 10-0 en apenas seis minutos, con un Tyler Dorsey muy enchufado.

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El conjunto turco mostró un juego muy errático, con intentos de triple como el de Talen Horton-Tucker que ni siquiera rozaron el aro. No lograron anotar sus primeros dos puntos hasta pasados los siete minutos, obra de Birch. La maquinaria del Fenerbahce empezó a carburar con un triple de Nando De Colo, mientras Wade Baldwin IV entraba en acción.

Por un momento, consiguieron silenciar el rugido de las gradas rojiblancas, aunque solo de forma momentánea. El primer cuarto se cerró con ventaja para Olympiacos, 18-12. La misma tónica en el segundo, con el equipo dirigido por Georgios Bartzokas desatado y con Alec Peters sumándose a la fiesta y volviendo a disparar a los suyos en el marcador.

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El equipo de Estambul tardó seis minutos en anotar durante el segundo cuarto, ante una defensa rojiblanca asfixiante y un rival letal desde el exterior. En los últimos compases antes del descanso, los turcos lograron apretar el marcador y reducir la desventaja, quedándose a nueve (33-24). Les costó atravesar el muro griego, eficaz también en los rebotes.

La clave del Olympiacos, según señaló el propio Dorsey durante el descanso en la cancha, era combinar el trabajo defensivo con el movimiento del balón y las transiciones efectivas. Junto a Peters, lideró a los griegos. Al regresar, el estadounidense volvió a mostrarse imparable, y su equipo recuperó la ventaja en los primeros seis minutos (48-34).

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La afición rojiblanca ya lo sentía cerca tras el final del tercer cuarto, con su equipo dominando por quince (56-41) y con Sasha Vezenkov tomando también las riendas de los anfitriones. El Fenerbahce no logró acercarse en el marcador, fallando tiros tanto de larga como de media distancia.

Pero no se puede cantar victoria hasta el bocinazo final. El conjunto turco amenazó con un parcial de 8-0 a falta de ocho minutos y medio, y logró acercarse en el marcador a solo siete puntos, con Tarik Biberovic intentando liderar la remontada y la posible hazaña.

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Al final, el equipo heleno supo hacer valer su ventaja y se aprovechó del hecho de que el Fenerbahce tardó en reaccionar. Los griegos sellaron su pase a la final del domingo, tres años después de perder a última por un punto ante el Real Madrid (79-78) en Kaunas, Lituania.

El Olympiacos se acerca a su cuarta Euroliga, después de las conquistadas en 1997, 2012 y 2013. Lo hace, además, en su ciudad, acabando con el vigente campeón, delante de una afición que ruge con cada canasta y en un estadio donde juega su eterno rival en la capital helena, el Panathinaikos.

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Se enfrentarán al ganador del duelo entre el Real Madrid y el Valencia Basket, que se jugará a continuación.

- Ficha técnica:

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79 - Olympiacos (18 + 33 + 23 + 23): Walkup (2), Dorsey (15), Papanikolau (-), Vezenkov (16), Milutinov (6) -cinco inicial- Ward (10), Peters (17), Joseph (-), Hall (-), McKissic (1), Jones (2) y Fournier (10).

61 - Fenerbahce (12 + 24 + 17 + 20): Devon Hall (-), Biberovic (17), Horton-Tucker (16), Nicolo Melli (7), Birch (3) -cinco inicial-; Baldwin IV (10), Boston Jr.(-), De Colo (6), Bitim (5), Jantunen, Silva (2) y Colson.

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Árbitros: Sreten Radovic, Carlos Peruga y Milan Nedovic. Sin eliminados.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga, disputado en el Complejo Olímpico de Deportes de Atenas (OAKA)- Telekom Center Athens, delante de unos 18.300 aficionados. EFE

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