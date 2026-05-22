Míchel, del Girona: "Es una final"

Girona, 22 may (EFE).- El técnico del Girona, Míchel Sánchez, ha subrayado que el partido de este sábado contra el Elche es "una final" para la permanencia en LaLiga EA Sports y que su equipo tiene que "luchar para continuar en primera División a un partido y en casa".

El Girona está obligado a ganar para salvarse y el entrenador ha admitido que el vestuario tiene claro que es "un partido para hacer historia, un partido diferente a todos los que hemos jugado antes".

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Míchel ha reivindicado que el equipo sigue teniendo el objetivo en sus manos y que tiene "mucha confianza" en sus jugadores, en hacer "un partidazo y ganar".

"No tenemos sobreexcitación, sino energía, ganas, ilusión y motivación para hacer historia", ha dicho a las puertas del que podría ser su último partido con el Girona, porque acaba contrato.

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También ha pedido "agresividad, energía, intensidad y mirar hacia adelante" a sus jugadores y sobre todo "claridad", porque "es un partido de fútbol y tenemos que jugar a fútbol".

En este sentido, ha añadido que, pase lo que pase en el terreno de juego, el Girona debe "vivir el momento presente y competir en cada acción para ir creciendo", sin pensar en el resultado ni en el pasado.

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"Lo que ha pasado ya ha pasado. Queda un partido, una final y tenemos que ganar", ha afirmado.

El técnico ha añadido que espera un Elche que busque tener la pelota como siempre y ha asegurado que Pep Guardiola, que este viernes ha puesto fin a una etapa de diez temporadas en el Manchester City, es "el mejor entrenador de la historia del fútbol". EFE

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