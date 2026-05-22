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Matarazzo quiere acabar la temporada "con una sonrisa"

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San Sebastián, 22 may (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, confía en dar la vuelta ante el Espanyol a los malos resultados encajados por su equipo tras lograr la Copa del Rey y la clasificación para la Liga Europea y quiere terminar la temporada "con una sonrisa".

"Hace un mes celebrábamos un título y jugábamos increíble", manifestó este viernes Matarazzo, lo que acredita en su opinión "la calidad que hay en estos jugadores", aunque no lo hayan demostrado en los últimos partidos" y pidió a su plantilla acabar la liga con la sensación de ser un buen equipo.

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"Deben tener la ambición de ganar este último partido y yo tendré que elegir a los mejores jugadores para ganar al Espanyol", zanjó el técnico 'txuri urdin' sobre esta cuestión.

Pellegrino ha anunciado cambios para este encuentro que afrontará, adelantó, con las bajas de Gonzalo Guedes por problemas en el tobillo y Wesley Gassowa por decisión técnica.

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"Es posible que haya cambios y hay que ver qué jugadores están para jugar", comentó en su conferencia de prensa el preparador norteamericano, que manifestó su idea de ver a Job Ochieng, jugador keniano del filial, quien junto a otros tres compañeros del segundo equipo serán las novedades para la convocatoria de esta última jornada. EFE

cr/cgc/cmm

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EFE

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