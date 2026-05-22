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Marcelino: "Ganar al Atlético sería poner el broche de oro a una campaña extraordinaria"

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Vila-real (Castellón),22 may (EFE).- El entrenador del Villarreal Marcelino García Toral señaló en rueda de prensa que ganar este domingo al Atlético de Madrid en La Cerámica, lo que les permitiría acabar como terceros el campeonato, sería poner "un broche de oro a una temporada extraordinaria" y abogó por mejorar el rendimiento de las últimas jornadas para poder conseguirlo.

"Es un partido entre dos equipos empatados a puntos. El Atlético. Esto engrandece la temporada que hemos hecho. Ojalá seamos capaces de ganar por la afición y el equipo, pero no va a ser sencillo. Hemos dejado pasar oportunidades para haberlo cerrado. Es la realidad y hay que asumirla. Somos un equipo diferente al que fuimos hasta que logramos la Champions el día del Levante. Espero y deseo que tengamos un nivel competitivo más alto que en los últimos días", apuntó.

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"No tengo nada que reprochar a estos jugadores. Al contrario, les agradezco su esfuerzo, compromiso, respeto y profesionalidad. La situación desde enero a aquí no es muy fácil de manejar, pero lo hemos logrado. Ojalá seamos capaces de ganar al Atlético de Madrid, algo que no ha hecho el club en las últimas ocho temporadas aquí. Sería ponerle el broche de oro a una temporada extraordinaria y de tanta exigencia", agregó.

El técnico insistió en que son conscientes de la dificultad de ganar al Atlético, pero recalcó que "siempre quiero ganar. Soy y somos ambiciosos. No me ha gustado nuestra puesta en escena estos últimos partidos. Si no somos intensos y organizados como antes, somos un equipo menos fuerte y poderoso, que no juega tan bien. Es algo que sucede aquí y en otros equipos. Si lo analizas todo, los equipos es normal que se distraigan. Y cuando te distraes, pierdes la competitividad".

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Marcelino tuvo palabras de elogio hacia el Atlético, del que destacó que es un "grandísimo" equipo, con "extraordinarios" jugadores y entrenador, y añadió que espera un partido difícil pero algo diferente al de los enfrentamientos de otras temporadas por los condicionantes que lo rodean.

"Es un poco diferente porque hay muchos internacionales, que tienen el Mundial cerca… Será difícil. Es un equipo con grandes jugadores, una filosofía clara. Un entrenador que lleva 15 años, que habla de lo extraordinario que es. Han hecho grandes inversiones y buscan crecer permanentemente", concluyó. EFE

jmg sm/fc

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EFE

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