Los hermanos de los dos detenidos por el asesinato de Cadenas exculpan a uno de ellos

Villafranca de los Barros (Badajoz), 22 may (EFE).- Los hermanos de los dos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas han corroborado este viernes en el juzgado de Villafranca de los Barros (Badajoz) la versión de la defensa y han exculpado al hermano mayor, Manolo G., de su participación en los hechos.

Así lo ha confirmado el abogado defensor de Julián G., el hermano menor y autor confeso del crimen, José Duarte, al término de las declaraciones judiciales que ha calificado como "bastante positivas" para la línea de defensa.

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Los dos hermanos y la cuñada de los detenidos "han corroborado un poco la declaración en su momento de Julián y la no participación de Manolo", por lo que salen "bastante satisfechos", ha manifestado el letrado.

A la salida de los juzgados, los familiares de los investigados han evitado realizar declaraciones ante los medios de comunicación y han abandonado el lugar intentando esquivar a las cámaras de televisión y los periodistas.

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En esta jornada de recogida de pruebas testificales, más breve que en anteriores ocasiones, también han declarado dos agentes policiales y una vecina de Francisca.

Esta vio llegar a Manolo la noche de los hechos y se ha mostrado convencida de su participación, además de visiblemente afectada tras su comparecencia.

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La investigación judicial en fase de instrucción por el asesinato de Francisca Cadenas, vecina de Hornachos desaparecida en 2017 y cuyos restos óseos fueron hallados el pasado marzo, continúa abierta a la espera de nuevas pruebas periciales y forenses, así como una nueva cita judicial a testigos el próximo 18 de junio. EFE

apg/csc/ros

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