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La Policía inaugura una Unidad de Documentación en Colmenar Viejo (Madrid) con ocho puestos de expedición

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El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, ha inaugurado este viernes una nueva Unidad de Documentación en la localidad madrileña de Colmenar Viejo, donde habrá ocho nuevos puestos de expedición, cuatro de ellos para el DNI, dos para pasaportes y otros dos para las tarjetas de identidad de extranjeros (TIE).

En el acto de inauguración, Francisco Pardo ha estado acompañado por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y el alcalde de Colmenar Viejo, Carlos Blázquez, entre otras autoridades civiles y policiales.

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Según ha expresado el director de la Policía, las nuevas instalaciones, situadas en la calle Carlos Aragón Cancela, prestarán "un servicio público de calidad a los vecinos" y contribuirán a reforzar "la confianza entre la Policía Nacional y los ciudadanos".

Desde que estas oficinas entraran en funcionamiento el pasado mes de febrero, ya se han expedido más de 2.300 DNI, más de 1.200 pasaportes y más de 800 TIE.

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"Para entender la magnitud del servicio del DNI y Pasaportes hay que tener presente que cada día 40.000 ciudadanos en toda España acuden a las Unidades de Documentación de la Policía Nacional para expedir o renovar sus documentos de identidad", ha reivindicado Francisco Pardo.

PLAN DE IDENTIDAD DIGITAL

La División de Documentación de la Policía lleva a cabo el Plan de Identidad Digital, una estrategia de modernización orientada a digitalizar, mejorar y acercar los servicios de identificación (DNI y pasaporte) a la ciudadanía.

Uno de los ejes clave de la estrategia es la evolución del DNI. En este sentido, la aplicación MiDNI/DNI en el móvil permite llevar y mostrar la versión digital del DNI en un dispositivo móvil para acreditar de forma fehaciente la identidad de forma electrónica.

Esta versión digital mantiene "la misma validez legal y de seguridad que el DNI físico", según explica la Policía. Actualmente, más de 1.700.000 ciudadanos se han registrado en la aplicación.

"Desde la Policía Nacional estamos modernizando nuestro servicio de documentación, acercándolo cada vez más al ciudadano y adaptándolo a las nuevas necesidades tecnológicas y sociales. En definitiva, un servicio público más cercano, ágil y útil", ha destacado Pardo Piqueras en la inauguración de la unidad de Colmenar Viejo.

REFUERZO DE MEDIOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS

Además, la Policía Nacional ha llevado a cabo recientemente la ampliación de 356 Puestos de Actualización de Documentación en comisarías y de 302 Puestos de Actualización de Documentos para aumentar la accesibilidad del ciudadano al uso de los certificados del DNIe y el registro en la aplicación MiDNI. Asimismo, se han implantado los pagos electrónicos (TPV) para tasas de DNI y pasaporte.

En este sentido, para mejorar el acceso en todo el territorio a los servicios de documentación y expedición, se ha desarrollado el proyecto VIDOC (Vehículos Integrales de Documentación) con 80 unidades desplegadas por todo el país que posibilitan la expedición del DNI y Pasaporte. Desde noviembre de 2025, se ha expedido un total de 233.683 documentos en estos vehículos.

Por último, se ha puesto en funcionamiento el proyecto Módulo de Expedición Múltiple (DNI exprés), que posibilita la atención simultánea de dos personas -- manteniendo la privacidad de cada ciudadano-- por un único expedidor en el tiempo equivalente a una expedición de DNI estándar. En total, hay 127 unidades de DNI exprés distribuidos a nivel nacional, registrando un millón de documentos desde la fecha de inicio.

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EuropaPress

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