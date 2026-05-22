La fragata Numancia emprende su quinto despliegue en la Operación Atalanta

Rota (Cádiz), 22 may (EFE).- La fragata Numancia ha zarpado este viernes de la base naval de Rota (Cádiz) para iniciar su quinto despliegue en la operación de la fuerza naval europea Atalanta.

El buque de la Armada, integrado en la 41 Escuadrilla de Escoltas, navegará durante los próximos cinco meses en aguas del océano Índico y el Cuerno de África con la misión de contribuir a la lucha contra la piratería y garantizar la protección de los buques del Programa Mundial de Alimentos en esas aguas.

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Tras abandonar Rota, la fragata inició su tránsito por el Mediterráneo rumbo a Yibuti, donde está previsto que, a principios del mes de junio, se encuentre con la fragata Canarias, a la que relevará en la operación.

A bordo de la fragata viajan más de doscientos hombres y mujeres, una tripulación que incluye un Equipo Operativo de Infantería de Marina (EOS) especializado en seguridad, una Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB) con un helicóptero SH-60F y un sistema aéreo remotamente tripulado (RPAS) SCAN EAGLE.

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La Operación Atalanta es una de las principales operaciones de seguridad marítima de la Unión Europea desde su puesta en marcha a finales de 2008.

El despliegue de la fragata Numancia se prolongará hasta octubre, fecha en la que está previsto que la fragata Santa María tome el relevo para permitir el regreso de la unidad a su base. EFE

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