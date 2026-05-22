'The Special One', marca registrada para la otra pasión de Mou, el vino

Antonio Martín

Alicante, 22 may (EFE).- 'The Special One' es el apodo con el que se conoce al admirado por unos y defenestrado por otros José Mourinho, pero no tantos aficionados al fútbol conocen que también es la marca que ha registrado el todavía entrenador del Benfica para operar comercialmente en otra de sus pasiones, el vino.

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'Mou' ha acudido a la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (UE) (EUIPO en sus siglas en inglés y con sede en Alicante) para reservarse desde marzo de 2025 y por un periodo de diez años la marca 'The Special One' para todo lo relativo a la compra y venta de vino.

La marca elegida por el portugués está escrita con letras mayúsculas en negro sobre fondo blanco y dentro de una gran O de 'One' destaca su silueta con la icónica celebración que protagonizó en el Camp Nou del FC Barcelona del 28 de abril de 2010 cuando dirigía al Inter de Milán y su equipo se clasificó para la deseada final de la Liga de Campeones que ese año se disputaba en el Bernabéu, y que acabó ganando.

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Ese dibujo de Mourinho registrado en la EUIPO ilustra la carrera que, eufórico, hizo instantes después de sonar el pitido final hacia el centro del campo vestido de traje y con el dedo índice apuntando al cielo para celebrar la hazaña.

Esa celebración fue muy polémica porque provocó el enfado de varios jugadores barcelonistas y que, inesperadamente, comenzaran a funcionar los aspersores de riego automático para apaciguar la fiesta interista y propiciar la retirada a los vestuarios.

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A comienzos del pasado año, el conocido entrenador sacó al mercado un selecto vino producido en las laderas del Duero de su Portugal natal que vende 'online' destacando en la web que tiene un sabor intenso y robusto, con un precio de 120,00 euros más IVA por botella.

La combinación de los suelos esquistosos, el clima cálido y seco y los cambios drásticos de temperatura aportan complejidad y estructura a unos caldos hechos con las variedades de uva Touriga Nacional y Franca, Tita Barroca y Sousao.

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Los caldos de Mourinho proceden de una zona cercana a Oporto, lo que curiosamente supone volver a los orígenes porque fue esta la ciudad que le catapultó al escaparate futbolístico global al conquistar allí la Liga de Campeones en 2004, la primera de dos que después repitió con el Inter de Milán (2010).

El término 'The Special One' acompaña a José Mário dos Santos Mourinho Félix desde que en 2004 fichó por el Chelsea londinense justo después de llegar a la cima del fútbol continental al proclamarse campeón de Europa en el banquillo del Oporto.

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En una de sus primeras ruedas de prensa en Londres sorprendió a los medios: "No me llamen arrogante, pero soy campeón de Europa y creo que soy especial", proclamó, y así pasó a ser conocido como el 'The Special One' en una temporada en la que ganó la primera Premier en la historia del Chelsea.

No es la primera marca que se registra relacionada con Mourinho, ya que el club londinense protegió ante la EUIPO su hombre y su apellido en las dos etapas que le contrató como técnico (2004-2006 y 2013-2016) aunque esos registros ya han caducado, y ahora sólo mantiene vivo y hasta 2035 'The Special One'. EFE

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