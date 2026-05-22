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Los Mossos investigan un tiroteo en Sabadell en el que ha resultado herida una persona

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Barcelona, 22 may (EFE).- Los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo ocurrido la noche de este jueves en Sabadell (Barcelona) en el que al parecer al menos una persona resultó herida de bala y fue trasladada al hospital Parc Taulí de la localidad.

Fuentes de la Policía de la Generalitat han indicado que el suceso ocurrió a las 21.30 horas en la calle de Joan Balart, en el barrio de Can Puiggener.

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En la investigación del caso participan agentes de la División de Investigación Criminal y del área científica de los Mossos.

Este incidente ha ocurrido un día después de que se produjera otro tiroteo, en la noche del miércoles, en Viladecans (Barcelona), suceso que no dejó heridos y por el que todavía no hay detenidos.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas en la avenida Segle XXI, a las afueras de la localidad, y cuando los agentes de los Mossos llegaron al lugar del tiroteo, los autores ya habían escapado y únicamente encontraron los casquillos de las balas en el suelo. EFE.

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EFE

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