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Guardiola se marcha con los 130 cargos del City sin resolver

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Londres, 22 may (EFE).- La salida de Pep Guardiola del Manchester City esconde también un interrogante. El técnico se marcha sin el gran escándalo sin resolver: el caso de las 130 irregularidades financieras por las que la Premier League denunció al City aún no tiene resolución y no la tendrá hasta que esté fuera Guardiola, que ha ejercido como portavoz del club muchas veces sobre este asunto.

La Premier League acusó en febrero de 2023 al City de no proporcionar información financiera precisa ni los detalles correctos de pagos a entrenadores y jugadores entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018, de no cumplir con el 'fair play financiero de la UEFA entre 2009 y 2018 y con el de la Premier League entre la 2015-2016 y la 2017-2018. Así como de no cooperar con las investigaciones de la Premier que tuvieron lugar entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

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El City ha negado todos los cargos y contrató a algunos de los mejores abogados especializados en deporte en el Reino Unido para tratar de limpiar su nombre y evitar una sanción que podría ir desde la multa económica hasta la deducción de puntos, descenso de categoría e incluso pérdidas de títulos.

En la década que ha investigado la Premier League, es decir, entre la 2009-2010 y la 2017-2018, el City ganó tres ligas inglesas, una FA Cup y tres Copas de la Liga.

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Guardiola solo participó en dos de las temporadas investigadas por esta organización, pero en los últimos años ha actuado como portavoz del club al se preguntado por este asunto y siempre se ha escudado en que si les descendieran, seguiría en el club. Además, afirmó que desde la directiva siempre le han trasladado que no se ha hecho nada ilegal y que están a salvo.

El juicio por este asunto acabó a finales de 2024 y se esperaba que el veredicto no tardara en llegar: primera mitad de 2025, después antes de verano, más tarde a finales de año.

Pero en pleno 2026 aún no hay culpable o inocente, lo que muchos analistas del caso entienden que es prácticamente una victoria del City, que desde que estas acusaciones salieran a la luz ha seguido operando con total normalidad, gastando millones y millones en fichajes y certificando su confianza en el futuro con renovaciones como la de Erling Haaland hasta 2034.

El City ya fue castigado en 2020 por la UEFA con dos años sin participar en competiciones internacionales por sus violaciones del 'fair play' financiero, pero esta sanción fue retirada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que dejó el tema en una multa de 30 millones de euros para los 'Sky Blues'.

Sin embargo, si el City quiere apelar el veredicto de la comisión, en este caso no podrá hacerlo ante el TAD, ya que este no tiene jurisdicción en la Premier League, y tendrá que hacerlo ante un tribunal londinense. EFE

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EFE

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