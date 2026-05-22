Granada se despide de la ACB en un partido clave para La Laguna Tenerife

Granada, 22 may (EFE).- Covirán Granada y La Laguna Tenerife se enfrentan este sábado en el Palacio de los Deportes de Granada en el último partido en casa en la Liga Endesa de los granadinos, ya descendidos de forma matemática a Primera FEB, en el que los tinerfeños buscan su clasificación definitiva para las eliminatorias por el título.

El Covirán Granada afronta la despedida del Palacio de Deportes granadino como cancha de la Liga Endesa ACB hundido en la cola de la clasificación y con sólo seis triunfos, a tres de unos antecesores que aún pelean por la permanencia a falta de dos jornadas para el final de la fase regular.

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El equipo dirigido por Arturo Ruiz llega al duelo tras caer de forma consecutiva en casa contra el Barça (98-101) y con estrépito en la pista del Baskonia (121-85), después de haber ganado cuatro de sus cinco anteriores partidos como local.

Los andaluces quieren despedirse de la máxima categoría ante su afición con una alegría y, de hecho, durante la semana el club ha movilizado a su masa social para que llene el Palacio en un choque tan especial.

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Ruiz tiene las bajas por lesión del escolta montenegrino Jovan Kljajic y del ala-pívot georgiano Beqa Burjanadze para un encuentro que, en cambio, sí es trascendental para La Laguna Tenerife, que necesita una victoria para certificar su presencia definitiva en las eliminatorias por el título.

El cuadro canario está empatado en la séptima plaza de la clasificación a 17 triunfos con el Surne Bilbao Basket, con uno más que el Unicaja, por lo que pretende ganar en Granada para no jugárselo todo en la última jornada de la fase regular en casa ante el conjunto bilbaíno.

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La Laguna Tenerife ha llegado a esta situación tras perder el pasado miércoles en la prórroga el partido que tenía pendiente ante el Joventut (98-100). Además, se presentarán en Granada con las importantes bajas por lesión del base brasileño Marcelinho Huertas y del alero canadiense Aaron Doornekamp. EFE

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