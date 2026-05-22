Kumbulla responde a Demichelis: "No permito que se cuestione mi implicación y compromiso"

Palma, 22 may (EFE). - El defensa albano del RCD Mallorca, Marash Kumbulla, ha respondido a las declaraciones de su entrenador, Martín Demichelis, en la previa del encuentro ante el Oviedo donde dejaba entrever que el central no había puesto todo de su parte en este tramo final de temporada.

El técnico había comentado al ser preguntado sobre su estado físico que "no sabía nada de él". "A buen entendedor, pocas palabras bastan, no sé nada y sé todo de Marash", añadió.

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Al ser preguntado por la profesionalidad de la plantilla, Demichelis añadió que "el que no ha querido estar, no está", dejando caer que el caso de Marash Kumbulla podía no ser el único en estas últimas semanas.

El jugador, a través de una historia de Instagram, ha publicado el siguiente mensaje: "Me enteré por la prensa de algunas noticias y comentarios que ponen en duda mi profesionalidad y mi compromiso con el Mallorca", arrancaba.

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"No permito que se cuestione mi implicación y mi compromiso profesional. Habrá momento y tiempo para aclararlo, pero ahora todas las fuerzas deben estar centradas en el partido de mañana. Sigamos unidos, amunt Mallorca", indicaba la publicación.

El defensa ha sufrido a lo largo del presente curso diversos problemas físicos que le han dejado apartado de los terrenos de juego hasta en 21 jornadas, y solo ha participado en ocho partidos con un total de 438 minutos jugados.

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El cuadro balear, que ahora se encuentra esta polémica creada por su entrenador en la previa del choque, se jugará este sábado una salvación que depende de otros resultados, una situación que es el resultado de una temporada muy turbulenta que, cabe recordar, también comenzó con un problema entre entrenador y jugador como fue el de Jagoba Arrasate y Dani Rodríguez, ambos ya fuera del club.EFE

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