Jasikevicius: "Cada vez que intentábamos engancharnos al juego, no era posible"

Atenas, 22 may (EFE).- El entrenador del Fenerbahce, Sarunas Jasikevicius, reconoció este viernes, tras la derrota en las semifinales de la Final a Cuatro de la Euroliga ante el Olympiacos, que los griegos fueron "un equipo muy superior", que su equipo tuvo un ataque "muy malo" y que no encontraron la manera de superar a su adversario.

"El año pasado entendimos lo importante que es dar el primer golpe en la Final Four. Pero, obviamente, nos eliminaron al comienzo de los tres cuartos. Como dije, cada vez que intentábamos engancharnos al juego, no era posible. Inmediatamente devolvíamos la iniciativa. En cuanto mostrábamos algún tipo de vida, ellos la quitaban o, en algunas situaciones, nosotros la entregábamos", dijo.

PUBLICIDAD

"Olympiacos fue Olympiacos. Sabes, jugaron su juego. No pudimos sacarlos del partido, aunque defensivamente, durante la mayor parte del encuentro, estoy contento con cómo jugamos", agregó el técnico.

El lituano subrayó que ofensivamente fueron "muy malos". "Al principio todo fueron triples, todos probando el aro. Como dije, en lugar de ser un poco más pacientes y más agresivos… y, bueno, Olympiacos jugó bien, como mencioné. Eso no significa que debamos quitarle mérito", destacó.

PUBLICIDAD

El legendario exjugador de clubes como Barcelona o Panathinaikos valoró sobre el internacional francés Nando de Colo, que se despidió de la Euroliga, que es "uno de los grandes" y que ha completado "una carrera increíble".

También lamentó los problemas que algunos aficionados tuvieron con sus entradas, ya sea por recibirlas tarde o, en algunos casos, por no poder acceder al estadio: "Es una historia extremadamente triste para la Euroliga, para la organización. Si la gente paga esta cantidad de dinero, hace un esfuerzo y no puede entrar al estadio…".

PUBLICIDAD

"Me siento mal por los aficionados, porque esto es de lo que hablábamos antes del partido: que muchos de ellos estaban afuera esperando algún tipo de correo o algo así", concluyó.

El Fenerbahce, vigente campeón, cayó eliminado este viernes en semifinales de la Final a Cuatro tras ser superado por un gran Olympiacos, que hizo valer su condición de favorito y selló su pase a la final, en la que se enfrentará al ganador del duelo entre Real Madrid o Valencia Basket. EFE

PUBLICIDAD